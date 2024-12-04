Seară Culturală Poloneză la Palatul Culturii din Iași



Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski" - Filiala Iași, Asociația Crescendo Events, Opera Națională Română Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași - Facultatea de Litere, Lectoratul de Limbă Polonă - Catedra de Slavistică „Petru Caraman” și Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă" Iași, vă invită sâmbătă, 7 decembrie 2024, ora 17.00, în Sala „Henri Coandă” a Palatului Culturii, la o „Seară Culturală Poloneză”.

„Acest eveniment cultural este un prilej deosebit pentru a descoperi limba, cultura și tradițiile comunității poloneze, o prezență cu o istorie bogată în România”, declară Andrei Apreotesei, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Programul serii va include colinde în limba polonă, muzică vocală și instrumentală din creația unor mari compozitori polonezi, precum și dansuri tradiționale din Polonia.

Ediția din 2024 se va bucura de prezența unor tineri talentați, precum studenți de la Lectoratul de limbă polonă - Catedra de Slavistică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași și elevi ai Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași. Programul muzical va fi susținut de Ana Karina Voion, Anastasia Sârghie (pian), Ana Maria Ciorap, Denisa Natalia Iovu, Daria Elena Străchinaru (canto), Alina Andriuți-Shemchuk (pian) - Opera Națională Română Iași și Ansamblul „Mała Pojana” din Poiana Micului (județul Suceava), coordonat de Agneșca Polacec.

Maura ANGHEL