Secetă fără precedent în satele Botoșaniului

Judeţul Botoşani se confruntă cu o profundă criză de apă, pe fondul vremii caniculare care durează de aproape două luni, dar şi pe fondul lipsei precipitaţiilor.

În numeroase localităţi, fântânile au secat, iazurile au pierdut masiv din suprafaţa de luciu de apă, iar multe pârâuri nu mai au niciun strop de apă. În aceste condiţii, populaţia, în special cea din mediul rural, a rămas atât fără apă potabilă, cât şi fără apă menajeră.

La Corlăteni, localnicii au recurs la varianta de a construi a treia sau chiar a patra fântână în gospodărie. Deşi noile puţuri sunt mai adânci, cantitatea de apă pe care acestea o colectează din sol este foarte mică.

Alina Apostu deţine o gospodărie mare la marginea satului Corlăteni, unde creşte şi 260 de oi. În curtea acesteia a avut două fântâni, iar ambele au secat. Acum, şi-a făcut un puţ de mare adâncime, cu ajutorul căruia speră să îşi asigure apa pentru băut, pentru menaj, dar şi pentru adăparea animalelor.

"Este o criză puternică. Anul ăsta am resimţit-o la maxim. Am avut o fântână făcută de bunici. Acum şapte ani am făcut alta şi acum nu mai avem apă nici în aceea. Am făcut un puţ de mare adâncime. (...) Pentru animale este foarte greu. Cărăm apă cu bidoanele, cu cisterna. Dacă o să fie secetă aşa în continuare, de unde apă? Iarna nu ninge, vara nu plouă", a declarat, pentru AGERPRES, Alina Apostu.