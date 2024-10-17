Secții de votare în Iași, pentru cetățenii Republicii Moldova

* aceștia se vor pronunța, prin referendum, pentru posibilitatea aderării la Uniunea Europeană și își vor alege și președintele * „Viitorul Moldovei nu poate fi decât european, iar România și Iașul, în special, vor rămâne cei mai buni prieteni ai moldovenilor de peste Prut!”, a declarat primarul Mihai Chirica

Pe 20 octombrie 2024, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne pentru a vota în cadrul referendumului de schimbare a Constituției în vederea aderării la Uniunea Europeană. Referendumul este organizat concomitent cu alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova.

În Iași sunt organizate două secții de votare pentru data de 20 octombrie: la Casa de Cultură a Studenților și la Școala Primară „Gheorghe Asachi” din centrul orașului. „Locul Republicii Moldova este alături de democrațiile europene și sunt convins că marea majoritate a cetățenilor acestui stat vor opta pentru integrare. Pe 20 octombrie vom asista cu siguranță la unul dintre cele mai importante voturi din ultimele decenii, iar responsabilitatea este, prin urmare, uriașă. Dacă Republica Moldova vrea democrație consolidată, libertate și bunăstare, atunci răspunsul nu poate fi decât Da la referendum. România este cel mai bun exemplu în ceea ce privește transformarea în bine a unui stat după aderarea la Uniunea Europeană. Comparați nivelul de trai al românilor dinainte de 2007 cu cel de acum, infrastructura din urmă cu 17 ani cu infrastructura de acum, libertatea de mișcare de atunci cu libertatea de mișcare de acum. Intrarea în marea familie a statelor europene ne-a făcut mai puternici ca niciodată! Prin urmare, îmi revine misiunea de onoare de a cere ieșenilor originari din Republica Moldova și tuturor cetățenilor acestui stat aflați în orașul nostru să se prezinte în număr cât mai mare la urnele de vot și să spună Da la referendumul de modificare a Constituției în vederea aderării la Uniunea Europeană! Viitorul Moldovei nu poate fi decât european, iar România și Iașul, în special, vor rămâne cei mai buni prieteni ai moldovenilor de peste Prut!”, a declarat primarul Mihai Chirica. Radu MARIN