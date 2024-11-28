Selfie-urile provoacă disperarea medicilor ieșeni

* medicii de la Spitalul „Sf.Maria” sunt îngrijoraţi că tot mai mulţi copii se electrocutează în timp ce încearcă să îşi facă fotografii de pe vagoanele de tren * îngrijorarea medicilor este cu atât mai mare deoarece, dacă înainte erau unu-două astfel de cazuri într-un an, de la începutul acestui an şi până acum la aceeaşi unitate medicală au fost internaţi 11 copii electrocutaţi, din care şapte prin expunere la curenţi de înaltă tensiune * unul dintre cei şapte copii și-a pierdut viața

La Spitalul pentru Copii „Sf.Maria” Iaşi a crescut alarmant de mult numărul celor care au suferit arsuri şi alte traumatisme în timp ce încercau să îşi facă fotografii. Ultimul caz este cel al unui băiat de 14 ani din judeţul Suceava care a fost găsit inconştient pe vagonul unui tren.

Băiatul se află acum la Terapia Intensivă de la Spitalul „Sf.Maria” din Iaşi, unde medicii depun toate eforturile pentru a-i salva viaţa. Cu toate acestea, prognosticul este extrem de rezervat, pentru că băiatul are arsuri de gradul I,II şi III pe aproximativ 45% suprafaţă corporală. Arsurile sunt localizate la toracele anterior, toracele posterior, în zona scalpului şi în zona inferioară a piciorului stâng. Băiatul mai are traumatism cranio-cerebral şi traumatism toracic cu pneumo-mediastin. „Facem apel la adolescenţi să nu se mai ridice pe vagoanele de tren întrucât o distracţie se poate termina tragic: cu luni de spitalizare, cu sechele şi, nu în ultimul rând, cu decesul. Facem apel şi la părinţi să ia în calcul toate aceste informaţii şi să le explice copiilor consecinţele unui selfie, că nu e neapărat nevoie să pună mâna pe un cablu electric ci doar să fie în apropierea acestuia. Toate eforturile depuse de o echipă interdisciplinară pot fi insuficiente şi ineficiente la un pacient electrocutat”, spune dr Cătălina Ionescu, purtătorul de cuvânt de la Spitalul „Sf.Maria”.

Îngrijorarea medicilor este cu atât mai mare deoarece, dacă înainte erau unu-două astfel de cazuri într-un an, de la începutul acestui an şi până acum la aceeaşi unitate medicală au fost internaţi 11 copii electrocutaţi, din care şapte prin expunere la curenţi de înaltă tensiune. Unul din aceşti şapte copii a murit. „În momentul de faţă în spitalul nostru sunt trei cazuri de pacienţi electrocutaţi internaţi, doi fiind cu stare generală gravă”, a spus dr Cătălina Ionescu.

Starea lor e atât de gravă, încât prognosticul este rezervat. Asta pentru că, aşa cum se ştie, curentul de înaltă tensiune poate produce leziuni de arsură care să fie de grade diferite dar cu profunzime mare, şi poate produce de multe ori stop cardiorespirator care necesită resuscitare. „Electrocuţia reprezintă o gravitate destul de mare pentru pacient, pentru evoluţia şi prognosticul lui. Chiar dacă iniţial pare că starea acestuia este bună, în două-trei zile lucrurile pot să se agraveze şi să ducă la decesul său sau este posibil ca acesta să rămână cu sechele severe, în special sechele neurologice”, spune dr Ionescu.

În cazul unui stop cardiorespirator se intervine într-un minut cu manevrele de resuscitare, şansele de supravieţuire sunt de 95 la sută. Dar dacă astfel de manevre se fac după opt minute şansele de supravieţuire se reduc la 0,5 la sută. „Pacienţii prezintă adesea politraumă prin căderile de la înălţime, fiind practic aruncat de pe aceste vagoane de tren şi produc leziuni de tip fracturi, rupturi de organe. Contractura musculară tetanică determinată de descărcarea energiei electrice în corp poate să determine, de asemenea, rupturi musculare, tendinoase, fracturi, tasări de vertebre”, spune dr Ionescu. Laura RADU