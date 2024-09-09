Semafoarele de la Podu Iloaiei vor deveni funcționale de săptămâna viitoare

* „Urmează ca în următoarele zile furnizorul de energie să realizeze branșamentele electrice și montarea contorilor și a sigiliilor. Sperăm ca până la sfârșitul săptămânii să putem face probele, iar ulterior să dăm în funcțiune sistemul de semaforizare în totalitate”, a declarat directorul DRDP Iași, Mugurel Laicu

La finalul săptămânii trecute au fost finalizate lucrările de montare a sistemului de semaforizare la cele trei intersecții importante de la Podu Iloaiei, situate pe DN 28 („Drumul Morții”), la km 47+700 (intersecție cu str. Petru Rareș), km 47+950 (Primărie – intersecție cu str. Traian) și km 48+800 (intersecție DJ 281 – drumul către Erbiceni).

În continuare, vor fi montate indicatoarelor de avertizare, urmând ca în cursul acestei săptămâni să fie realizate branșamentele de către furnizorul de energie electrică. „A fost semnat contractul cu Delgaz Grid pentru racordarea la rețeaua de energie electrică a semafoarelor de la Podu Iloaiei, în toate cele trei intersecții prevăzute în proiect. Urmează ca în următoarele zile (în cursul acestei săptămâni – n.r.), furnizorul de energie să realizeze branșamentele electrice și montarea contorilor și a sigiliilor. Sperăm ca până la sfârșitul săptămânii să putem face probele, iar ulterior să dăm în funcțiune sistemul de semaforizare în totalitate”, a declarat directorul general general al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași, Mugurel Laicu.

Potrivit proiectului, semafoarele din cele trei intersecții vor fi corelate în sistem „undă verde”, acesta urmând a fi prevăzut cu mod de funcționare „galben intermitent” (regim de avarie), în cazul unor defecțiuni ale echipamentelor de semaforizare. Lucrările sunt executate de compania Red Spektrum, câștigătoare a licitației organizate de DRDP Iași.

Sistemul de semaforizare a fost testat de DRDP Iași în vara anului trecut, în parteneriat cu Asociația „HaiCăSePoate”, în urma acțiunii constatându-se o reducere cu circa 60% a timpilor de așteptare pentru traversarea orașului la orele de vârf. Implementarea proiectului are ca scop reducerea timpilor de tranzitare a orașului Podu Iloaiei, măsura fiind premergătoare celorlalte soluții pe termen mediu și lung avute în vedere de autorități, respectiv construirea unei variante ocolitoare a localității și darea în exploatare a Autostrăzii A8 (Autostrada Unirii), care ar urma să traverseze localitatea pe tronsonul Moșca – Lețcani – Ungheni. Edi MACRI