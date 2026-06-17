Senzațional! Elevii de la Liceul de Informatică, printre cei mai buni tineri cercetători din lume

Trei liceeni din Iași au reprezentat România la cea mai mare competiție internațională de știință și inginerie dedicată elevilor. Doi dintre ei au obținut un premiu important la secțiunea Chimie.

Elevii de la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iași au ajuns în elita cercetării științifice preuniversitare mondiale. Shaan Ștefan Salian și Surya Silviu Salian au câștigat Grand Award 4th la secțiunea Chimie a International Science and Engineering Fair 2026, iar Vlad Sofronea a reprezentat România în competiția de Robotică și Inteligență Artificială.

Competiția s-a desfășurat în Phoenix, Arizona, și a reunit aproximativ 2.000 dintre cei mai buni tineri cercetători din lume. Participanții au fost selectați în urma etapelor locale, regionale și naționale ale unor târguri și concursuri științifice la care au luat parte milioane de elevi.

Premiul obținut de liceenii ieșeni confirmă valoarea proiectului prezentat și nivelul ridicat al pregătirii lor într-un domeniu în care concurența internațională este extrem de puternică.

Pregătirea echipei de la secțiunea Chimie a fost coordonată de profesoarele Lăcrămioara Popa și Mirela Țibu, într-o formulă care a îmbinat cunoștințele de chimie cu cele de informatică.

Iașul a avut un reprezentant și la Robotică și Inteligență Artificială

România a fost reprezentată la competiția din Statele Unite și de Vlad Sofronea, elev al aceluiași liceu ieșean. Acesta a participat la secțiunea Robotică și Inteligență Artificială, fiind coordonat de profesoara Mirela Țibu. ISEF este considerată cea mai importantă competiție mondială de cercetare științifică destinată elevilor cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani. Participanții își prezintă proiectele în fața unor specialiști și evaluatori internaționali, iar selecția pentru etapa finală este una foarte riguroasă.

Laboratoarele ieșene au susținut proiectele elevilor

Rezultatele obținute la ISEF 2026 au fost sprijinite și de colaborarea dintre școală și mediul academic ieșean. Proiectele elevilor au beneficiat de expertiza Institutului de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași și a Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”.

Performanța din Arizona demonstrează că elevii din Iași pot concura cu succes alături de tineri din marile centre educaționale și de cercetare ale lumii.

Maura ANGHEL