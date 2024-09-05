Septembrie a început în forță la Ateneul Național din Iași, alături de invitați speciali

Stagiunea 2024-2025 a Ateneului Național din Iași a început cu un program intens și diversificat iar invitații speciali ai lunii septembrie sunt actorii Claudiu Bleonț, Marius Bodochi și Paul Ipate.

În luna septembrie publicul ieșean este așteptat la Ateneu cu o varietate de evenimente teatrale deosebite, alături de invitați speciali. Astfel, pe 5 septembrie veți putea urmări spectacolul Amadeus, în regia lui Toma Enache, cu Claudiu Bleonț în rolul lui Antonio Salieri. Pe 8 septembrie, într-un spectacol regizat de Antonella Cornici, protagonistul principal din spectacolul Zorba grecul va fi Marius Bodochi iar pe 19 septembrie, Paul Ipate va juca alături de actorii Ateneului în spectacolul Îmblânzirea Scorpiei. Cele trei spectacole vor fi prezentate la Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan” de la ora 19:00.

„Pentru luna septembrie am pregătit un program diversificat cu spectacole susținute de actorii noștri, evenimente în colaborare cu alte echipe de teatru dar și spectacole inedite alături de invitați speciali. Luna aceasta îi avem invitați pe actorii Claudiu Bleonț, Marius Bodochi și Paul Ipate, care vin cu plăcere în fața publicului și cu această ocazie dorim să le mulțumim pentru efortul și pasiunea lor pentru producțiile marca Ateneul Național din Iași. Pentru că ne dorim ca publicul ieșean să descopere o paletă amplă de emoții în cadrul evenimentelor noastre, pe lângă spectacolele ce se vor ține la Sala Mare a Ateneului ieșean, vă așteptăm și la proiectele ce vor urma”, a afirmat Gheorghiță Rusu-Persic, managerul interimar al instituției.

Clara DIMA