SFR 15: Peste 10.000 de spectatori și 80 de evenimente

Ediția aniversară cu numărul 15 a festivalului Serile Filmului Românesc a avut loc în perioada 31 iulie - 4 august 2024 și a reunit în Capitala Moldovei, la Iași, aproximativ 10.000 de spectatori, care au participat la peste 80 de evenimente din program.

În cele cinci zile de festival, Iașul a fost gazda invitaților speciali, actori, regizori, producători, artiști și profesioniști în industrie: Irina-Margareta Nistor, Marcel Iureș, Victor Rebengiuc, Vlad Ivanov, Ileana Popovici, Corina Chiriac, Cristian Mungiu, Olimpia Melinte, Maia Morgenstern, Adrian Păduraru, Ioana Dichiseanu, Laurențiu Damian, Ilie Năstase, Cristian Tudor Popescu, Constantin Pușcașu, Igor Cobileanski, Ion Sapdaru, Valentin Teodosiu, Victoria Cociaș, Mihai Gruia Sandu, Mircea Diaconu, Horia Moculescu, Claudiu Mitcu, Corneliu Porumboiu, Magda Catone, Coca Bloos, Stere Gulea, Marina Voica și mulți alții.

Evenimentele au fost programate în 12 spații din Iași, cinematografe, săli de teatru sau alte spații neconvenționale: Piața Unirii, Cinema Ateneu, Amfiteatrul Palas, Casa de Cultură „Mihai Ursachi”, Baia Turcească, Casa Muzeelor, Teatrul Național „Vasile Alexandru” Iași, Palatul Culturii din Iași, Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” Iași, Bojdeuca Ion Creangă din Țicău.

În cadrul ediției din acest an au fost oferite trei premii de excelență. Cu sprijinul Institutului Cultural Român, Coca Bloos și Horia Moculescu au fost recompensați cu Premiul de excelență pentru întreaga activitate - o inițiativă devenită deja tradiție, prin care organizatorii își arată recunoștința față de contribuția adusă în domeniu. De asemenea, cu sprijinul Universității „Petre Andrei” din Iași, regizorul Nicolae Mărgineanu a fost recompensat cu Premiul de excelență pentru întreaga activitate.

Peste 2000 de spectatori au participat și la cele trei reprezentații de teatru incluse în program: două reprezentații ale spectacolului „Tatăl” (Regia: Cristi Juncu), cu Victor Rebengiuc în rol principal și spectacolul „Rosto” (Regia: Alexandru Dabija), cu Marcel Iureș.

În premieră la Serile Filmului Românesc au avut loc și Dezbaterile SFR, SFR la Bojdeuca „Ion Creangă” din Țicău, concerte și spectacole de muzică, expoziția de fotografie „Corina Chiriac, istoriile unei mari artiste” și proiectul Academia SFR - la care s-au înscris 23 de tineri, iar patru dintre ei au avut parte de patru zile de învățare intensivă pe platoul de filmare din cadrul SFR 15.

Totodată, în cadrul ediției au rulat în premieră și avanpremieră opt filme românești, iar cele mai vizionate filme din program au fost: Rusalka (r. Claudiu Mitcu), Moromeții 3 (r. Stere Gulea), Nasty (r. Tudor Giurgiu, Tudor D. Popescu, Cristian Pascariu), Unde merg elefanții (r. Cătălin Rotaru, Gabi Virginia Șarga), alături de scurtmetrajele românești.

O altă noutate a ediției a fost și competiția națională S'Curte la SFR, la care au fost înscrise peste 20 de scurtmetraje românești. Scurtmetrajul câștigător a fost declarat filmul „Scuze, sunt mut” (r. Michael Cuptor), care abordează teme sociale complexe, inclusiv provocările persoanelor cu dizabilități în viața de zi cu zi.

SFR 2024 a însemnat și o nouă oportunitate de voluntariat pentru tineri, aproximativ 80 de elevi și studenți au putut contribui la organizarea ediției aniversare a festivalului - cea mai complexă și intensă de până acum.