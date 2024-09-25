Silk District: Peste 650 de apartamente finalizate într-un timp record și o comunitate tot mai puternică

Comunitatea Silk District, cel mai amplu proiect de regenerare urbană din Iași, dezvoltat de Prime Kapital, se extinde tot mai mult, pe măsură ce cumpărătorii celor peste 330 de apartamente precontractate din Faza 2 Rezidențial se pregătesc să se mute acasă.

Prime Kapital a livrat deja Silk District Faza 1 Rezidențial și Silk District Faza 1 Office la finele anului trecut și este în plin proces de vânzare a celor 380 de apartamente din Faza 3 Rezidențial, care se bucură de un succes răsunător.

O analiză recentă arată că în primele șase luni ale anului cea mai mare creștere în rândul celor mai importante piețe rezidențiale regionale din România a fost înregistrată de Iaşi, cu un avans anual al vânzărilor de locuințe de 71%. Cele mai multe tranzacții cu locuințe din 2024 au fost încheiate în regiunea București și împrejurimi, urmată de Iași, Timiș, Cluj, Braşov şi Constanţa, arată datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Dezvoltăm viitorul rezidențial al Iașului

Figură 1 Platforma industrială, 2021

Figură 2 Silk District, 2024

Proiectul Silk District reprezintă o investiție de importanță strategică, contribuind semnificativ la transformarea urbanistică și economică a zonei în care a fost dezvoltat. Cu un impact major asupra comunității locale, Silk District este un reper nou al orașului, fiind compus din:

· Peste 1.500 unități locative, dintre care primele 661 au fost deja finalizate și mai bine de 1.000 de locuitori s-au stabilit sau sunt în curs de mutare în această comunitate modernă.

· Peste 20.000 mp de spații de birouri și comerciale perfecte pentru a găzdui afaceri locale care susțin un număr semnificativ de locuri de muncă.

· Infrastructură modernizată, inclusiv drumuri de acces, parcări subterane și spații verzi, oferind un model sustenabil de dezvoltare urbană.

Ca unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din Iași, Prime Kapital oferă, prin intermediul Silk District, o nouă perspectivă asupra vieții urbane. Au fost aduse împreună confortul, inovația și eleganța într-un proiect mixed-use de regenerare urbană de referință. Silk District nu este doar un ansamblu rezidențial, ci o comunitate vibrantă, unde fiecare detaliu a fost gândit pentru a crea un stil de viață modern și confortabil.

Cele 661 de apartamente deja finalizate sunt construite la cele mai înalte standarde, cu finisaje de calitate și facilități care fac diferența: compartimentări eficiente, spații verzi generoase, loc de joacă pentru copii, zone dedicate relaxării, spații comerciale, parcări și acces facil către principalele puncte de interes din oraș. Amplasat strategic, pe Calea Chișinăului, Silk District oferă acces rapid la mijloacele de transport, instituții educaționale, centre comerciale și zone de agrement. În plus, prin dezvoltarea infrastructurii din jurul proiectului și crearea unui mediu urban de înaltă calitate, Silk District contribuie la dezvoltarea orașului.

Investiție pe termen lung

Cu investiții masive în infrastructură, sănătate, transport și imobiliare care au un impact major asupra calității vieții, creșterii economice și dezvoltării urbane, Iașul a devenit unul dintre cele mai căutate orașe din ultimii ani.

Astfel, într-o piață rezidențială aflată în continuă expansiune, Silk District a atras în jurul său o comunitate tânără și prosperă, în continuă dezvoltare. Majoritatea cumpărătorilor (peste 70%) au cumpărat apartamente Silk District pentru rezidență, fiind atrași de accentul pe calitatea locuirii pe care dezvoltatorul îl pune în toate proiectele sale.

Prime Kapital mai are în dezvoltare 2 proiecte rezidențiale - Avalon Estate (în București) și Pleiades Residence (în Ploiești), în timp ce Marmura Residence (București) se bucură deja de o comunitate matură, proiectul fiind finalizat și livrat în 2022.