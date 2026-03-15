Situația a scăpat de sub control în spitalele de psihiatrie: grad de ocupare de 160%!

Un avertisment extrem de dur vine din interiorul sistemului de sănătate mintală din România. Președintele Asociația Spitalelor Publice de Psihiatrie din România, medicul psihiatru Lucian Constantin Paziuc, vorbește despre o criză profundă care a scăpat de sub control. Spitalele de psihiatrie și unitățile pentru măsuri de siguranță sunt sufocate de pacienți, iar condițiile din unele secții au devenit dramatice. Potrivit medicului, există spitale în care gradul de ocupare depășește 160%, iar saloanele sunt arhipline.

Situația este cu atât mai gravă cu cât managerii acestor spitale nu pot controla fluxul de pacienți. Internările și externările sunt stabilite prin decizii ale instanțelor, în baza Codul Penal al României, în special prin aplicarea articolului 110.

Astfel, persoanele cu tulburări psihice care au comis fapte penale sunt internate în spitale de psihiatrie pentru măsuri de siguranță, iar unitățile medicale sunt obligate să le primească.

România, în vizorul Europei

Supraaglomerarea și condițiile din aceste spitale au atras deja atenția instituțiilor europene. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii, organism al Consiliul Europei, a semnalat problemele grave din sistemul românesc.

Potrivit medicilor, există inclusiv riscul declanșării unei proceduri de infringement dacă autoritățile nu intervin pentru a îmbunătăți condițiile în care sunt tratați pacienții vulnerabili.

Problema nu se oprește însă la supraaglomerarea spitalelor. O altă dramă apare în momentul externării.

Mulți pacienți ies din aceste unități după 7 sau chiar 10 ani de internare, dar nu au unde să meargă. Uneori familiile nu mai există, alteori nu sunt pregătite să îi primească.

Dr. Paziuc a dat exemplul unui caz cutremurător: un pacient care, din cauza bolii psihice, și-a ucis mama. După ani de tratament, acesta ar urma să se întoarcă acasă, unde locuiește tatăl. „Cum poate un tată să trăiască cu fiul care i-a ucis soția și care are o boală psihică, fără sprijinul comunității?”, întreabă retoric medicul.

Pe lângă drama umană, există și costuri uriașe. Un pacient cu dizabilitate severă, abandonat după moartea mamei sale, a generat cheltuieli de aproape 90.000 de euro în doar trei ani de îngrijire într-un spital de psihiatrie, deși ar fi trebuit să fie într-o unitate medico-socială.

Specialiștii spun că România nu trebuie să inventeze soluții de la zero. Modelele funcționale există deja în state precum Germania, Franța sau Italia, unde sistemul de psihiatrie comunitară oferă sprijin pacienților după externare.

În aceste țări, echipe formate din psihiatri, psihologi, asistenți sociali și personal medical comunitar îi ajută pe pacienți să se reintegreze treptat în societate.

Medicii avertizează că problema nu poate fi rezolvată doar de Ministerul Sănătății. Este nevoie de implicarea Ministerul Justiției și a Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru a crea un sistem coerent de îngrijire și reintegrare socială. Carmen DEACONU