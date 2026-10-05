Șomajul explodează în Moldova! Zeci de mii de oameni înregistrați

Moldova se confruntă cu o problemă uriașă pe piața muncii. Aproape 50.000 de persoane erau înregistrate ca șomere în cele șase județe ale regiunii, la 1 septembrie 2026. Cifrele oficiale arată însă că, dincolo de numărul total, adevărata dramă se ascunde în durata șomajului și în dificultatea oamenilor de a reveni pe piața muncii.

În total, 48.189 de persoane figurau în evidențele județelor Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

Suceava, liderul nedorit al Moldovei

Suceava conduce detașat, cu 12.582 de șomeri. Pe locurile următoare se află Iași, cu 9.755, și Vaslui, cu 9.729. Neamțul are 8.716 persoane înregistrate, în timp ce Botoșaniul și Bacăul au 4.211, respectiv 3.196.

Dar clasamentul se schimbă radical atunci când este analizată situația celor care au probleme serioase în găsirea unui loc de muncă.

În Suceava, 7.808 persoane sunt încadrate ca „greu” sau „foarte greu ocupabile”. La Iași sunt 6.112, iar în Neamț 6.059.

Vasluiul și Neamțul, bomba șomajului de lungă durată

Cele mai spectaculoase cifre apar atunci când este analizată durata șomajului.

În Vaslui, peste 6.000 de persoane sunt în șomaj de cel puțin un an. Mai exact, 6.065 din cei 9.729 de șomeri au ajuns la această durată.

În Neamț, situația este la fel de gravă: 4.848 de persoane sunt în șomaj de cel puțin 12 luni.

Suceava are 5.105 astfel de cazuri.

Iașul prezintă însă un profil diferit. Din cei 9.755 de șomeri, 1.785 sunt în această situație de cel puțin un an. În schimb, 5.452 de persoane au cel mult șase luni de șomaj, ceea ce arată că o mare parte dintre cei aflați în evidențe sunt încă într-o perioadă relativ recentă de pierdere a locului de muncă.

Peste 6.000 de ieșeni, greu sau foarte greu de angajat

Iașul are o altă problemă majoră. Din totalul șomerilor, 5.156 sunt considerați greu ocupabili, iar alți 956 foarte greu ocupabili.

În total, 6.112 persoane, adică aproximativ 63% dintre șomerii ieșeni, se află în aceste două categorii.

La nivelul regiunii, Vasluiul are 1.679 de persoane foarte greu ocupabile, iar Neamțul 1.659. Raportat la numărul total de șomeri, aceste categorii au o greutate deosebită în cele două județe.

Aproape 50.000 de oameni, șomeri în Moldova

Imaginea de ansamblu este una puternică: 48.189 de oameni erau înregistrați ca șomeri în cele șase județe la începutul lunii septembrie.

Suceava are cel mai mare număr, Iașul se află pe locul secund, iar Vasluiul și Neamțul ies în evidență prin amploarea șomajului de lungă durată.

Cifrele arată astfel că Moldova nu are o singură problemă a șomajului. În unele județe este vorba despre numărul foarte mare de persoane fără serviciu, în altele despre ani întregi petrecuți în afara pieței muncii, iar în cazul Iașului despre numărul uriaș de persoane considerate greu sau foarte greu ocupabile. Raluca STROE