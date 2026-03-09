Spitalul „Sfânta Maria”, în topul celor mai slabe scoruri privind viața profesională din sănătate



* unitatea care deservește Iașul și întreaga Moldovă apare într-un studiu național al unităților cu cele mai scăzute scoruri privind calitatea vieții profesionale în sănătate * spitalul de copii ocupă locul 9 în topul celor mai mici scoruri

Spitalul de Copii „Sfânta Maria” Iași apare între unitățile cu cele mai slabe scoruri într-un studiu național privind calitatea vieții profesionale în sănătate. În clasamentul interactiv publicat pe platforma cvps.ro, unitatea este plasată pe locul 9, cu un scor de 38,79, pe baza a 11 respondenți. Instrumentele de cercetare au fost elaborate de Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” (CCDSS), sub egida Federației „Solidaritatea Sanitară” din România, iar platforma digitală de colectare și raportare a fost realizată într-un proiect distinct, dedicat infrastructurii digitale de cercetare.

Pentru Iași, rezultatul nu vine în gol. El se așază peste o perioadă în care numele spitalului a fost asociat cu crize grave, cu scandal public și cu întrebări apăsătoare despre modul în care este administrată una dintre cele mai importante unități pediatrice din Moldova. Cel mai greu episod a fost cel din toamna anului trecut, când Ministerul Sănătății a anunțat că nouă pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu Serratia marcescens, iar în unitate au fost înregistrate șase decese. Tot atunci, DSP Iași a transmis că, în primul trimestru al anului 2025, la spital fuseseră raportate 75 de cazuri de infecții asociate asistenței medicale, dintre care 28 la ATI.

În acest context, scorul slab privind viața profesională nu mai poate fi privit ca o simplă bifă statistică. El vine după luni în care spitalul a fost pus sub presiune publică, după anchete epidemiologice, controale și sancțiuni. Ulterior, unitatea a fost amendată de DSP, iar termenul pentru remedierea problemelor stabilite după focarul mortal nu a fost respectat integral.

Tocmai de aceea, apariția Spitalului „Sfânta Maria” în coada clasamentului național privind calitatea vieții profesionale are o semnificație care depășește simpla statistică. Un asemenea scor vorbește despre tensiuni acumulate, despre uzură, despre un mediu intern care, cel puțin pentru o parte dintre respondenți, nu inspiră echilibru, susținere și funcționare sănătoasă. Iar într-un spital de copii, astfel de semnale sunt cu atât mai grave.

