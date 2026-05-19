Sportul și tineretul, la loc comanda! Consiliile județene mai încearcă

Una dintre cele mai ambițioase, dar și cele mai confuze, încercări de reorganizare administrativă din ultimii ani - transferul serviciilor publice de tineret, sport și educație către consiliile județene - a eșuat.

Pe hârtie, pare o reformă inevitabilă, modernă, aliniată la ideea de apropiere a deciziei de cetățean. În realitate, însă, totul seamănă mai degrabă cu un mecanism uriaș care se mișcă greu, scârțâie din toate încheieturile și pare că se reconfigurează continuu în timp ce rulează.

Totul pornește de la o intenție aparent simplă: statul central să cedeze din atribuții, să lase județele să preia controlul asupra unor structuri precum direcțiile de sport, direcțiile de tineret și rețeaua palatelor copiilor. Dar imediat ce această idee intră în contact cu realitatea administrativă românească, începe o spirală de complicații care transformă reforma într-un labirint juridic.

Comisii mixte sunt formate, ministere sunt implicate, ordonanțe de urgență sunt elaborate, modificate, corectate și reinterpretate. Se creează impresia unui șantier legislativ permanent, în care fiecare instituție trage de o altă bucată din același mecanism, fără ca întregul să ajungă vreodată să fie asamblat complet. Inventarele bunurilor - acel pas aparent banal, dar esențial - devin punctul nevralgic al întregii operațiuni. Fără ele, nimic nu poate fi transferat. Cu ele incomplete sau nevalidate, totul rămâne suspendat.

Reforma s-a împiedicat în detalii!

Și astfel apare paradoxul: o reformă gândită să simplifice administrația se blochează exact în detaliile care ar trebui să o facă posibilă. Bunuri care trebuie inventariate, dar nu sunt încă validate. Structuri care trebuie transferate, dar nu au încă o situație juridică perfect clarificată. Instituții care ar trebui să preia responsabilitatea, dar nu au garanții complete privind finanțarea sau personalul.

Între timp, ministerele comunică prin memorandumuri, note, observații și corelări legislative succesive, fiecare nou document încercând să repare golurile lăsate de precedentul. Dar în loc de claritate, rezultatul este o acumulare de straturi birocratice care se suprapun până când devine aproape imposibil să mai distingem unde începe reforma și unde se termină corecția ei.

Consiliile județene privesc acest proces cu o combinație de interes și frustrare. Pe de o parte, descentralizarea promite putere reală în teritoriu. Pe de altă parte, fără finanțare clară, fără transfer complet de personal și fără reguli stabile, riscul este să preia structuri incomplete, subfinanțate sau blocate în tranziție. Practic, nu o descentralizare completă, ci o responsabilitate parțială, livrată într-un sistem încă nefinalizat.

În același timp, la nivel central, fiecare nouă ordonanță pare să rescrie regulile jocului chiar în timpul desfășurării lui. OUG-uri care simplifică proceduri sunt urmate de nevoia de corelare cu alte OUG-uri. Legi care ar trebui să clarifice creează noi zone gri. Iar procesul de descentralizare, în loc să se accelereze, pare să fie împins într-o stare de transformare continuă, fără punct final clar.

Descentralizarea - un proces de echilibristică instituțională

Imaginea de ansamblu devine aproape cinematografică: un sistem administrativ uriaș, în care piesele sunt mutate simultan de mai mulți actori, fiecare cu propria viziune, dar niciunul cu control complet asupra rezultatului final. Este o reformă care există, dar nu se termină. Care avansează, dar nu se stabilizează. Care se scrie, dar nu se finalizează niciodată cu adevărat.

Și poate cel mai frapant aspect este acesta: în timp ce intenția declarată este modernizarea și eficientizarea statului, efectul imediat este o densificare a complexității. Cu fiecare document nou, cu fiecare ajustare legislativă, sistemul devine mai sofisticat, dar și mai greu de urmărit, mai greu de aplicat și mai vulnerabil la blocaje administrative.

În acest context, descentralizarea nu mai arată ca o simplă reformă. Devine un proces de echilibristică instituțională, în care fiecare pas înainte depinde de o corecție anterioară, iar fiecare încercare de simplificare generează, paradoxal, un nou strat de complexitate.

Iar la final, rămâne o imagine care rezumă totul: un stat care încearcă să se redistribuie pe sine însuși, dar care descoperă că, înainte de a se descentraliza, trebuie mai întâi să se înțeleagă complet pe sine, până la ultimul formular, ultimul inventar și ultima linie de competență. Ceva ce capătă forma unui eșec lamentabil!

Carmen DEACONU