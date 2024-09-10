Start la depunerea cererilor pentru „tichetul de grădiniță”

* tichetele pot fi folosite doar pentru achiziționarea produselor necesare preșcolarilor: produse alimentare, de igienă, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite și articole școlare * pentru a putea beneficia de stimulentul educațional, respectiv a „tichetului de grădiniță”, e necesar ca venitul net lunar al familiei din care face parte elevul să nu depășească suma de 880 de lei

Părinții preșcolarilor care beneficiază de acordarea stimulentului educațional acordat de stat pentru înscrierea la grădiniță pot depune începând din această săptămână la primării documentele necesare pentru primirea acestui ajutor. „Conform Legii nr. 248/2015 cu modificările și completările ulterioare, art. 2, alin (1), stimulentele educaționale se acordă din oficiu copiilor din familiile care au stabilit dreptul la venit minim de incluziune acordat în baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune. Pentru beneficiarii de venit minim de incluziune este necesară prezentarea adeverinței care să dovedească înscrierea copilului la grădiniță”, a declarat Iulian Chirilă, primarul comunei Țigănași.

Potrivit legii, pentru a putea beneficia de stimulentul educațional, respectiv a „tichetului de grădiniță”, trebuie ca venitul net lunar al familiei din care face parte elevul să nu depășească suma de 880 de lei. „Dosarele se depun începând cu data de 09.09.2024 în cadrul Compartimentului de asistență socială, actele necesare în vederea întocmirii dosarului fiind: cerere tip, documente de identitate pentru părinți și copii, certificatul de căsătorie/deces/hotărâre judecătoarească (acolo unde este cazul), adeverință care să dovedească înscrierea copilului la grădiniță, documente justificative care să ateste veniturile realizate (adeverință de salariat, extras de cont, cupoane de pensie, etc.)”, a precizat edilul.

Tichetele pot fi folosite doar pentru achiziționarea produselor necesare preșcolarilor, respectiv produse alimentare, de igienă, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite și articole școlare. Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educaţional se raportează la indicatorul social de referinţă şi este de 0,2 ISR, exprimat în lei, respectiv 120 lei/lună, pentru fiecare copil înscris la grădiniţă, beneficiar al stimulentului educaţional.

Acordarea stimulentelor educaționale este condiţionată de frecvența regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional prevăzut de lege, prin frecvenţă regulată înţelegându-se prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna monitorizată, cu excepţia absenţelor motivate. Edi MACRI