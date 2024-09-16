Studenții agronomi, grăbiți să intre în amfiteatre

* luni, ceremonia deschiderii anul universitar 2024 - 2025 îi va avea în prim-plan pe cei aproximativ 1.000 de tineri aflaţi în primul an de studii la Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi * în total, la USV Iaşi încep studiile aproximativ 4.500 de studenţi, la cele trei cicluri universitare

USV Iaşi va marca deschiderea noului an universitar printr-o ceremonie programată în Aula Magna „Haralamb Vasiliu”, cu începere de la ora 11. La eveniment vor fi prezente oficialităţi locale, rectorii şi prorectori ai universităţilor publice din Iaşi, directori de colegii agricole, directori de staţiuni de cercetare de profil din regiunea Nord-Est şi de instituţii deconcentrate judeţene, directori de societăţi agricole de top şi reprezentanţi ai altor instituţii partenere, alături de întreaga comunitate academică a Universităţii.

În cadrul festivităţii de deschidere de luni vor fi acordate premii de excelenţă pentru rezultate deosebite obţinute de către absolvenţii promoţiei 2024. „Două dintre cele mai importante premii oferite studenţilor USV Iaşi, prin testament, de către două personalităţi remarcabile ale învăţământului superior agronomic vor fi acordate celor mai buni studenţi pentru eforturile deosebite depuse pentru performanţă. Astfel, Ana-Maria Chirilă de la Facultatea de Agricultură, specializarea Biologie, va primi premiul în valoare de 1.000 euro, lăsat de către prof. univ. dr. Dr. Hc. Constantin Vasilică, iar Denisia Iacobuţ, absolventă a aceleiaşi facultăţi, va primi bursa de 1.000 euro”, a spus prof. univ. dr. Petru Magazin.

Ceremonia de luni îi va avea în prim-plan pe cei aproximativ 1.000 de tineri aflaţi în primul an de studii, în total la USV Iaşi fiind aproximativ 4.500 de studenţi, la cele trei cicluri universitare. Laura RADU