Studenții ieșeni au ieșit în stradă și cer „Stop privilegiilor”

Piața Unirii din Iași a vibrat aseară sub vocile a câteva zeci de studenți revoltați, care au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva măsurilor de austeritate anunțate de Guvern și a amânării deciziei privind pensiile magistraților de către Curtea Constituțională a României.

Chiar dacă numărul participanților nu a fost impresionant, mesajul a fost unul exploziv: „Echitate socială, nu privilegii!” și „Pensii egale pentru toți!”. Tinerii spun că s-au săturat să suporte povara tăierilor bugetare în timp ce anumite categorii profesionale beneficiază, în opinia lor, de tratamente preferențiale.

Organizatorul protestului, Paul Ciobanu, a transmis un mesaj tranșant: „Noi am ieșit în stradă pentru că ne-am săturat să nu existe echitate socială între clasa politică și cetățenii plătitori de taxe. Ne dorim reforma pensiilor speciale și să nu mai amâne CCR și să vină cu o decizie în cazul ăsta. Vrem transparență și democrație. Ni se pare că nu este normal ca anumite clase sociale să aibă beneficii față de altele. Vrem pensii egale pentru toată lumea și un trai mai bun”.

Declarația a fost primită cu aplauze și scandări, iar atmosfera a devenit tensionată pe măsură ce discursurile au continuat. Tinerii au acuzat lipsa de coerență în politicile publice și au cerut ca reforma pensiilor speciale să nu mai fie tergiversată.

Studenții spun că măsurile de austeritate îi afectează direct: burse înghețate, costuri mai mari la utilități, presiuni financiare crescânde asupra familiilor. În același timp, dezbaterea privind pensiile magistraților – subiect fierbinte la nivel național – a devenit scânteia care i-a scos în stradă.

Amânarea unei decizii clare din partea Curtea Constituțională a României este percepută de protestatari ca un nou episod de blocaj instituțional într-o temă care divizează societatea.

Deși protestul a fost unul de dimensiuni reduse, organizatorii susțin că este doar începutul unei mobilizări mai ample. În mediul online circulă deja apeluri pentru noi manifestații în perioada următoare. Carmen DEACONU