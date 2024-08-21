Sute de persoane așteaptă, de la Iași, un telefon salvator!

* „În continuare avem destul de mulți pacienți pe lista de așteptare. Vorbim despre aproximativ 400 de persoane. Se schimbă un pic caracteristicele lor, de la an la an, vorbim mai mult de persoane mai în vârstă, de peste 50 de ani. Situația este diferită față de anii trecuți, de începuturile transplantului la Iași, când cei mai mulți dintre pacienți erau foarte tineri”, spune dr. Ionuț Nistor, medic primar nefrologla Spitalul „Parhon” din Iași

Sute de persoane se află, în continuare, pe lista de așteptare pentru un transplant renal, la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași. Conform cadrelor medicale, număr de intervenții efectuate până în acest moment, în 2024, este satisfăcător, dar insuficient în comparație cu nevoia existentă. „Sunt în total 29 de intervenții de transplant efectuate până acum, în 2024. Din totalul acestor intervenții, majoritatea sunt de la donator aflat în moarte cerebrală. Sunt doar șapte de la donator viu, înrudit. Numărul efectuat până în prezent este similar cu cel de anul trecut. Astfel, ne așteptăm ca anul acesta să fie un număr aproximativ egal cu numărul de intervenții din anul 2023, care în total a fost de 54. Sperăm ca această cifră, de peste 50 de transplanturi, să aducă mai multă speranță pacienților aflați pe lista de așteptare”, a declarat dr. Ionuț Nistor, medic primar nefrolog, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași.

Nu mai puțin de 400 de persoane așteaptă, în acest moment, să primească un telefon salvator din partea cadrelor medicale. Este vorba despre pacienți care au nevoie de un transplant renal pentru a trăi din nou o viață normală și pentru a scăpa de ședințele chinuitoare de dializă. „În continuare avem destul de mulți pacienți pe lista de așteptare. Vorbim despre aproximativ 400 de persoane. Se schimbă un pic caracteristicele lor, de la an la an, vorbim mai mult de persoane mai în vârstă, de peste 50 de ani. Situația este diferită față de anii trecuți, de începuturile transplantului la Iași, când cei mai mulți dintre pacienți erau foarte tineri”, a adăugat medicul ieșean.

Lipsa donatorilor cadaverici, o reală problemă

Dr. Ionuț Nistor a vorbit despre numărul mic de donatori cadaverici. Acesta a solicitat ajutorul medicilor din alte spitale, pentru ca așteptarea celor care au nevoie de un transplant renal să nu fie în zadar. „Nu avem mai mulți donatori cadaverici față de anul trecut, din păcate. Numărul lor este aproximativ la fel. Ne-am dori o activitate mai intensă din partea colegilor noștri din spitalele județene, de urgență. Fără sprijinul lor, nu putem să le dăm o șansă acestor pacienți care se află pe lista de așteptare”, a încheiat dr. Ionuț Nistor. Cristian ANDREI