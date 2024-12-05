Sute de specialiști în nutriție și-au dat întâlnire la Iași

Dieteticieni și medici din toată ţara vin la prima ediție a Școlii de Nutriție și Dietetică - DIETETIS, singura manifestare științifică de acest gen din România. La eveniment și-au anunțat participarea 300 de specialişti.

Organizată de Colegiul Teritorial al Dieteticienilor din Județul Iași și Colegiul Dieteticienilor din România, Școala de Nutriție și Dietetică – DIETETIS reprezintă un program de studiu intensiv ce se desfășoară pe o perioadă de două zile și urmărește aprofundarea noțiunilor de dietoterapie aplicabile în patologii medicale specifice.

Structurat pe trei secțiuni, acest program își propune să aducă în atenție rolul extrem de important pe care dietoterapia îl joacă în gestionarea unor afecțiuni. Astfel, prima secțiune este rezervată „Nutriției în afecțiunile medicale legate de infertilitate” și va trata, printre altele, subiecte precum „Terapia medicală nutrițională în sindromul de ovar polichistic”, „Impactul consumului de alcool și cafeină asupra fertilității” sau „Afecțiuni medicale asociate cu infertilitatea”.

Infertilitatea, o problemă majoră de sănătate abordată în cadrul acestei manifestări științifice, afectează una din șase persoane, la nivel mondial. „Nutriția joacă un rol esențial în prevenirea și gestionarea infertilității, influențând sănătatea metabolică, echilibrul hormonal și funcția ovulatorie. O dietă bogată în nutrienți esențiali, cum ar fi acizii grași omega-3, vitaminele și antioxidanții, poate sprijini sănătatea reproductivă atât la femei, cât și la bărbați. De asemenea, prevenirea afecțiunilor precum obezitatea, diabetul sau sindromul metabolic prin alimentație adecvată reduce riscul apariției problemelor de fertilitate”, a declarat Adina Rusu, președinte al Colegiului Teritorial al Dieteticienilor din Județul Iași și președinte al Școlii de Nutriție și Dietetică - DIETETIS.

Cel de-al doilea modul va fi dedicat „Terapiei midicale nutriționale în patologiile renale”, patologii care se află în topul afecțiunilor cu care se confruntă populația contemporană.

Ziua de sâmbătă va fi rezervată „Dietoterapiei în patologiile din sfera neurologică”. În prezent, boala renală este a treia cauză de deces cu cea mai rapidă creștere la nivel global. Creșterea populației, îmbătrânirea acesteia și povara tot mai mare a diabetului, bolilor cardiovasculare și hipertensiunii sunt considerați cei mai importanți factori care influențează incidența bolii cronice de rinichi.

La nivel mondial, conform OMS, una din trei persoane este afectată de o patologie neurologică, cum ar fi: accidentul vascular cerebral, migrena, demența, neuropatia diabetică, epilepsia, complicațiile neurologice cauzate de nașterea prematură sau tulburările de spectru autist.

Dintre acestea, neuropatia diabetică a înregistrat cea mai rapidă creștere a prevalenței. Astfel, numărul persoanelor cu neuropatie diabetică a crescut de peste trei ori din 1990, ajungând la 206 milioane de cazuri în 2021, această creștere fiind corelată cu creșterea globală a prevalenței diabetului. „Atât în bolile renale, cât și în cele neurologice, alimentația joacă un rol extrem de important atât pentru prevenție, cât și în managementul afecțiunilor. Astfel, devine esențială formarea specialiștilor capabili să dezvolte planuri nutriționale personalizate care să contribuie la prevenirea și gestionarea acestor patologii tot mai frecvente”, a explicat Adina Rusu.

Școala de Nutriție și Dietetică – DIETETIS se va desfășura la Palas Congress Hall Iași, începând de vineri. „Prin această manifestare științifică, organizată de Colegiul Dieteticienilor din România prin Colegiul Teritorial al Dieteticienilor din Județul Iași, urmărim creșterea calității serviciilor de nutriție și dietetică oferite de dieteticieni, dar, în același timp, dorim să atragem atenția asupra importanței acestei profesii pentru sănătatea populației și necesității alinierii sistemului de sănătate românesc la standardele internaționale prin includerea acestor specialiști în cadrul echipelor multidisciplinare care gestionează aceste patologii”, a conchis Adina Rusu.

Laura RADU