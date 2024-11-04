Tâlhăria, infracţiune gravă? La Iaşi, nici vorbă de aşa ceva!

* în acest an, pe mesele judecătorilor ieşeni au ajuns, în total 576 dosare având ca obiect infracţiunile de „tâlhărie” şi „tâlhărie calificată” * despre cele mai interesante, am relatat pe larg, la timpul lor * nici jumătate dintre acestea n-au ajuns la judecata de fond, doar 274 * numărul condamnărilor, unul simbolic, 35, adică 6,08%, iar cu executare în regim de detenţie, o zecime * aici trebuie subliat că majoritatea covârşitoare a celor trimişi după gratii nu sunt deloc puşcăriaşi debutanţi

Vine la ziar, zilele trecute, un individ cam vorbăreţ din fire. N-avea treabă cu redactorii, voia să dea un anunţ, bun prilej pentru a începe o conversaţie cu colega. La un moment dat povesteşte ceva despre o tâlhărie, cum că autorul o să înfunde puşcăria ani de zile. Intru în biroul pentru anunţuri, auzisem frânturi din discuţie, nu mă interesa subiectul, am dorit doar să-l readuc pe cetăţean cu picioarele pe pământ. I-am zis că tâlharii au parte doar de condamnări minore, cu executare, numai în cazul că sunt recidivişti. A replicat că ce ştiu eu, că el cunoaşte foarte bine legile, că tâlhăria e aproape la fel de dur pedepsită ca violul. N-am mai insistat. Ca să fiu sigur că nu-i doar o impresie de-a mea, am luat toate dosarele din acest an, de la toate cele şapte instanţe din judeţ...

În anul 2024, care acuşi se încheie, pe mesele judecătorilor ieşeni au ajuns, în total 576 dosare având ca obiect infracţiunile de „tâlhărie” şi „tâlhărie calificată”. Adică spontană sau premeditată. Despre cele mai interesante, am relatat pe larg, la timpul lor. Nici jumătate dintre acestea n-au ajuns la judecata de fond, doar 274. Şi la ele, amânări peste amânări. Numărul condamnărilor, unul simbolic, 35, adică 6,08%. Cu executare în regim de detenţie, o zecime. Infim. Aici trebuie subliat că majoritatea covârşitoare a celor trimişi după gratii nu sunt deloc puşcăriaşi debutanţi. Ori se aflau în termenul de supraveghere, în urma unor condamnări anteriorare.

Cum e cazul tâlharului ratangiu din Tătăraşi, ăla care a urmărit un bătrân aproape un kilometru, l-a atacat pe la spate, lovindu-l cu un box metalic. Pensionarul s-a apărat cu îndârjire, era în scara propriului bloc, a strigat după ajutor, infractorul a fugit, dar a fost prins înainte de a ajunge în staţia de tramvai. Aventura l-a costat pe tânăr trei ani şi jumătate de libertate. Magistraţii au luat în calcularea pedepsei modul extrem de violent în care s-a derulat tentativa.

Şi despre N.C. am scris, e vorba de un recidivist ce-şi făcea veacul în zona Gării de Nord, pândea şi ataca pe cei în stare de ebrietate. Din cauza repetatelor încălcări ale legii penale, a fost condamnat la trei ani şi şase luni, cu executare.

Trei ani şi patru luni în închisoare. Pentru distrugere, lovire, violare de domiciliu şi tâlhărie

Dintre cei zece cetăţeni care au căpătat (recăpătat) statutul de puşcăriaş în acest an, fac parte şi cei carte au comis, dintr-un foc, mai multe infracţiuni. Cum a procedat L.M., care, însoţit de un minor, a năvălit în curtea unui consătean, i-a distrus uşa de acces în casă, lovind în ea cu o rangă până ce a căzut tencuiala de pe pereţi, precum şi două becuri. Invadatorii rurali au pătruns apoi în locuinţa omului, l-au bătut cu bâta şi l-au jefuit. Au luat din beci un ciocan, un cleşte, un topor şi un poloboc, iar din magazie o drujbă, un flex, un set de burghie şi două bormaşini.

Pedepse cel puţin blânde: bărbatul matur, trei ani şi patru luni, cu executare. Minorul, internare într-un centru educativ.

Înainte de a fi condamnat pentru tâlhărie, S.O. mai avusese de-a face cu oamenii legii, având o reputaţie de bătăuş. Pe care nu şi-a dezminţit-o nici în primăvara acestui an, când, după un pumn bine ţintit în bărbie, a deposedat victima de un telefon mobil nu foarte scump.

Cea mai severă pedeapsă: şase ani după zăbrele. E vorba de un recidivist incorigibil

La simpla citire a sentinţei, cititorul ziarului nostru ar părea că are dreptate. D.V. a primit o condamnare la şase ani cu executare în regim de detenţie, în urma unui jaf comis în plină zi, în urmă cu un an, într-o zonă aglomerată, cum este piaţa Alexandru cel Bun. A ochit o tânără elegantă, care purta o pereche de cercei mari, din aur, în greutate de aproximativ 10 grame. A intrat în vorbă cu ea, a jucat rolul vânzătorului ambulant şi, când femeia s-a apropiat de ea, i-a smuls cerceii din ureche şi a fugit, părăsind piaţa. N-a ajuns departe, poliţiştii i-au întrerupt alergarea, omul le era binecunoscut pentru isprăvile sale, de aici şi pedeapsa severă.

Tot recidivist este şi E.M., care a operat în luna ianuarie a acestui an. Asemeni unui bandit din filme. Şi-a pus o cagulă pe faţă, mănuşi pe mâini, s-a înarmat cu un spray lacrimogen, după care a intrat într-un magazin. A atacat vânzătoarea şi a luat din sertar 4.000 lei. Jaful acesta, plus trecutul infracţional i-au adus patru ani de puşcărie.

Încă patru dosare au mai fost finalizate cu soluţii de condamnare cu executare în regim de detenţie. Pedepse între doi şi trei ani. Nu mai mult.

Alcoolul, circumstanţă atenunată

Din cele 15 sentinţe în care s-a decis suspendarea executării pedepsei, mai mult de jumătate dintre inculpaţi erau beţi în momentul săvârşirii fărădelegii. Niciun tâlhar ce a acţionat sub influenţa alcoolului n-a ajuns după gratii.

Cel mai tare dintre toţi a fost, cu siguranţă. L.R., am mai scris despre el, cum s-a dus într-o noapte şi a dat atacul la butoaiele cu vin din beciul unui consătean din Hiliţa. Prins în flagrant, şi-a asigurat scăparea, ameninţând cu un cuţit.

Judecătorii au ţinut cont de alcoolemie şi în cazul a doi tăietori de lemne, ce lucrau cu ziua. După o zi întreagă în care au tot schimbat registrul bahic, începând cu ţuică, trecând apoi la vin şi terminând cu bere, erau criţă când au atacat un consătean în văzul tuturor, luându-i mobilul şi 200 lei.

A jefuit, deşi purta brăţară de supraveghere. A sucombat înainte de a fi condamnat

Un singur dosar s-a soluţionat cu încetarea procesului penal, deşi dovezile au fost cât se poate de elocvente. Inculpatul purta o brăţară de supraveghere, ce-i fusese montată în urma emiterii unui ordin de protecţie. Aşa că identificarea lui a fost floare la ureche pentru poliţişti. Individul acţionase spontan, în urma unei discuţii contradictorii cu persoana vătămată, i-a dat cu sprayul lacrimogen în faţă, i-a luat telefonul din buzunar şi a fugit.

Procesul a început rapid, n-avea de ce să dureze, bărbatul a fost judecat în stare de libertate, nu s-a prezentat la câteva termen, s-a emis mandat de aducere, dar n-a putut fi pus în aplicare. Inculpatul sucombase.

Opt minori, printre tâlharii condamnaţi în acest an

Că legea penală e mult prea permisivă în cazul infracţiunilor cu violenţă, o dovedeşte şi apariţia unui fenomen de-a dreptul îngrijorător. Minorii sunt tot mai încurajaţi să o comită şi ei: opt dintre adolescenţi fac parte dintre tâlharii anului. Victime alese la întâmplare şi jefuite fără scrupule, atacuri date în plină stradă, pradă diversă, mai mult nimicuri.

Adolescenţii ştiu prea bine că nu păţesc mare lucru. Cel mult, internarea într-un centru educativ. Acolo unde se şcolarizează şi capătă experienţă pentru viitoarea carieră de infractor. Marcel FLUERARU