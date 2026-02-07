Galerie Foto10

Tâlharii de pe bulevardul Ștefan cel Mare din Iași au fost arestați pentru 30 de zile. Cei doi tineri au furat 200 de lei și au lovit un adolescent de 16 ani

Cei doi tâlhari prinși de polițiștii locali din Iași au fost arestați după ce au lovit și au furat bani de la mai multe persoane. În seara de 4 februarie 2026, trei tineri din Iași au tâlhărit mai mulți trecători pe bulevardul Ștefan cel Mare, însă doar doi dintre ei au fost prinși. Astfel, cei doi indivizi, în vârstă de 16 și 18 ani, au fost arestați acum, pentru 30 de zile, pentru ce au făcut.

Cel de-al treilea tâlhar, în vârstă de 14 ani, a reușit să scape în noaptea respectivă de polițiști. Aceștia fac parte dintr-un grup mult mai mare care a creat probleme în ultimele luni în centrul orașului. Cei doi tâlhari au fost arestați pentru 30 de zile Instanța a dispus, pe data de 6 februarie 2026, arestarea pentru o perioadă de 30 de zile a celor doi tineri reținuți pentru tâlhărie calificată. de doi polițiști locali care au trecut prin zona Pieței Cub chiar în timp ce aceștia agresau un trecător. În noaptea respectivă, au fost înregistrate trei apeluri la 112 de la victimele agresate.

„La data de 5 februarie a.c., polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Iași au reținut, pentru 24 de ore, doi tineri de 16, respectiv 18 ani, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. La data de 6 februarie a.c., aceștia au fost prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei Iași, astfel că instanța a dispus luarea măsurii arestării preventive a acestora pentru 30 de zile”, a declarat Adina Ciobanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Iași.

Suspecții fac parte dintr-un grup

Cei doi indivizi arestați fac parte dintr-un grup mult mai mare, de aproximativ 13 persoane. Aceștia au provocat diferite în ultimele luni în centrul municipiului Iași. Polițiștii au intervenit de câteva ori prin amenzi și avertismente, însă aceștia au continuat să creeze probleme. Mai grav este faptul că majoritatea din acest grup sunt minori. Cel de-al treilea tâlhar, care a scăpat în seara respectivă, are vârsta de doar 14 ani. În momentul respectiv avea asupra sa un cuțit cu care amenința oamenii, cerându-le bani. Se pare că acești indivizi au prins curaj și au trecut de la simple scandaluri la tâlhărie calificată. Autoritățile ar trebui să aibă în vedere acest grup de tineri și să intervină constant pentru a-i determina să renunțe la astfel de metode.

„Din investigațiile efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că, în seara de 4 februarie a.c., în intervale orare diferite, în timp ce aceștia se aflau pe bulevardul Ștefan cel Mare din municipiul Iași, ar fi sustras bani și ar fi amenințat cu acte de violență doi tineri de 16, respectiv 18 ani, cauzându-le un prejudiciu de aproximativ 200 de lei. Totodată, aceștia l-ar fi agresat fizic pe tânărul de 16 ani”, a mai transmis Adina Ciobanu.

Cei doi tâlhari au fost arestați pentru 30 de zile, însă riscă o pedeapsă mult mai aspră dacă vor fi găsiți vinovați în fața instanței pentru fapta lor.