Tâlharul „Om de grotă”, care spărgea casele cu bâta şi ciocanul, și-a aflat pedeapsa

* el a primit condamnare cu suspendare * individul avea un comportament de-a dreptul sălbatic: îşi marca fiecare succes, devastând WC-ul victimei * prada, una foarte variată: cleşti, topoare, un poloboc, o drujbă, dar şi o pernă, făină albă de grâu ori sare neiodată

Andrei B. din Cepleniţa e, de departe, cel mai primitiv şi mai sălbatic tâlhar ce a operat, în acest mileniu, pe raza judeţului Iaşi. Un adevărat „Om de grotă”, ce se folosea de o bâtă zdravănă în spargerile sale. Mai întâi, „anestezia” pe cei din casă cu câteva lovituri zdravene în moalele capului, după care trecea la treaba propriu-zisă. Cotrobăia peste tot şi lua tot ce-i pica în mână. A început cu ciocan, un cleşte, un topor şi un poloboc. Următoarea recoltă a fost o drujbă, o boxă audio portabilă, două bormaşini, un flex, trei role de cabluri şi un set de burghie. În urma ultimei lovituri, Andrei s-a pricopsit cu o agendă multicoloră, o pernă de culoare alb cu portocaliu, două role de hârtie igienică, un topor cu mâner de lemn, două pungi de zahăr, un pachet cu făină de grâu, şapte pungi de-un kilogram cu sare neiodată, trei clanţe şi o încuietoare tip butuc. Toate acestea, dintr-o debara a unei consătence.

„Om de grotă” avea şi un ritual straniu. Îşi marca fiecare succes, devastând W.C.-ul victimei, împrăştiind toată murdăria pe pereţi. Activitatea sa infracţională n-a durat nici două luni,, la începutul acestui an, el fiind prins foarte uşor de către investigatori. A comis marea imprudenţă de a încerca să vândă lucrurile furate oamenilor de la el din sat. Şi cum erau destule obiecte, a intrat rapid în vizorul anchetatorilor. Dovedit, a fost trimis în judecată şi, alaltăieri, şi-a aflat sentinţa. Una neaşteptat de blândă, un an şi patru luni de închisoare, dar cu suspendarea executării pedepsei. Şi să dea cu mătura, 80 de zile, în curtea şcolii din localitate. Claudiu CONSTANTIN