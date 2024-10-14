Tâlharul şi-a păcălit victima. I-a spus că-i găsise rucsacul pierdut

* epilogul, unul suprinzător pentru o speţă relativ minoră * prin sentinţa de la finele săptămânii trecute, tâlharul a fost condamnat la trei ani şi două luni de închisoare, cu executare în regim de detenţie. Din cauza cazierului

Ionuţ O. poate spune, pe bună dreptate, că a căzut din lac în puţ după întâmplarea din noaptea de 22 septembrie 2022, din Gara Iaşi. Omul trebuia să meargă la Bucureşti, şi-a luat cu el un rucsac şi nelipsta-i borsetă, în care ţinea actele şi banii. A ratat prima cursă, următoarea era aproape de miezul nopţii şi, ca să-şi omoare timpul, s-a oprit la un bar din apropiere, consumând destulă bere cât să ajungă într-o stare de confuzie bahică. Şi-a uitat, pe undeva, rucsacul, şi-a adus aminte abia când se aşezase la coadă, să-şi ia bilet de călătorie. Ajuns la casă, a achitat contravaloarea biletului, prilej cu care a deschis borseta.

Aflat în spatele lui, Mihai C. a obsevat teancul de bani şi i-a surâs ideea să facă în aşa fel, încât să devină ai lui. A intrat în vorbă cu Ionuţ, a aflat de pierderea rucsacului, au mai băut împreună câteva beri şi, la un moment dat, Mihai i-a spus că văzuse doi adolescenţi, pe care-i ştie drept boschetari, cu un rucsac ca al lui Ionuţ.

Păgubitul s-a aprins şi a fost de acord să-l însoţească printre vagoanele dezafectate, într-o zonă întunecoasă. Aici, tâlharul a acţionat. I-a pus piedică şi l-a împins pe Ionuţ, acesta din urmă căzând cu faţa în jos. Poziţie ideală pentru Mihai, care a smuls borseta şi a rupt buzunarul ghinionistului, după care a fugit înspre fosta fabrică de ţigarete, dispărând în întuneric.

În timp ce Mihai ajunsese la un non-stop din cartierul Alexandru cel Bun şi savura o bere, bucurându-se de succesul loviturii, Ionuţ era la poliţia TF, reclamând jaful. Agenţii au pornit imediat investigaţiile, evident, cu studierea imaginilor suprinse de către camerele de supraveghere. Cum avea cazier, Mihai a fost identificat rapid, fiind cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată. Rucsacul n-a mai fost găsit, nu se ştie nici azi cine i l-a luat.

Epilogul, unul suprinzător pentru o speţă relativ minoră. Prin sentinţa de la finele săptămânii trecute, tâlharul a fost condamnat la trei ani şi două luni de închisoare, cu executare în regim de detenţie. Din cauza cazierului. Claudiu CONSTANTIN