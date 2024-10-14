Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Tâlharul şi-a păcălit victima. I-a spus că-i găsise rucsacul pierdut

Tâlharul şi-a păcălit victima. I-a spus că-i găsise rucsacul pierdut

Tâlharul şi-a păcălit victima. I-a spus că-i găsise rucsacul pierdut

* epilogul, unul suprinzător pentru o speţă relativ minoră * prin sentinţa de la finele săptămânii trecute, tâlharul a fost condamnat la trei ani şi două luni de închisoare, cu executare în regim de detenţie. Din cauza cazierului

Ionuţ O. poate spune, pe bună dreptate, că a căzut din lac în puţ după întâmplarea din noaptea de 22 septembrie 2022, din Gara Iaşi. Omul trebuia să meargă la Bucureşti, şi-a luat cu el un rucsac şi nelipsta-i borsetă, în care ţinea actele şi banii. A ratat prima cursă,  următoarea era aproape de miezul nopţii şi, ca să-şi omoare timpul, s-a oprit la un bar din apropiere, consumând destulă bere cât să ajungă într-o stare de confuzie bahică. Şi-a uitat, pe undeva, rucsacul, şi-a adus aminte abia când se aşezase la coadă, să-şi ia bilet de călătorie. Ajuns la casă, a achitat contravaloarea biletului, prilej cu care a deschis borseta.

Aflat în spatele lui, Mihai C. a obsevat teancul de bani şi i-a surâs ideea să facă în aşa fel, încât să devină ai lui. A intrat în vorbă cu Ionuţ, a aflat de pierderea rucsacului, au mai băut împreună câteva beri şi, la un moment dat, Mihai i-a spus că văzuse doi adolescenţi, pe care-i ştie drept boschetari, cu un rucsac ca al lui Ionuţ.

Păgubitul s-a aprins şi a fost de acord să-l însoţească printre vagoanele dezafectate, într-o zonă întunecoasă. Aici, tâlharul a acţionat. I-a pus piedică şi l-a împins pe Ionuţ, acesta din urmă căzând cu faţa în jos. Poziţie ideală pentru Mihai, care a smuls borseta şi a rupt buzunarul ghinionistului, după care a fugit înspre fosta fabrică de ţigarete, dispărând în întuneric.

În timp ce Mihai ajunsese la un non-stop din cartierul Alexandru cel Bun şi savura o bere, bucurându-se de succesul loviturii, Ionuţ era la poliţia TF, reclamând jaful. Agenţii au pornit imediat investigaţiile, evident, cu studierea imaginilor suprinse de către camerele de supraveghere. Cum avea cazier, Mihai a fost identificat rapid, fiind cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată. Rucsacul n-a mai fost găsit, nu se ştie nici azi cine i l-a luat.

Epilogul, unul suprinzător pentru o speţă relativ minoră. Prin sentinţa de la finele săptămânii trecute, tâlharul a fost condamnat la trei ani şi două luni de închisoare, cu executare în regim de detenţie. Din cauza cazierului. Claudiu CONSTANTIN

 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe