Tangoul, o poveste a pasiunii și a artei în mișcare

Tango-ul, un dans plin de eleganță și pasiune, a captivat inimile oamenilor din întreaga lume timp de mai bine de un secol. Originar din cartierele sărace ale Buenos Aires-ului și Montevideo-ului, acest dans complex și muzica sa profund emoționantă au devenit simboluri ale culturii argentiniene și uruguayene. Povestea tangoului este una fascinantă, o călătorie care îmbină influențele africane, europene și latino-americane într-o sinteză perfectă a mișcării, sentimentului și sunetului.

Originile tangoului

În secolul al XIX-lea, Buenos Aires era un oraș al contrastelor. Pe de o parte, era locul în care imigranți din Europa, în special din Spania și Italia, căutau o viață mai bună. Pe de altă parte, comunitățile de sclavi africani aduse pe continentul sud-american își păstrau tradițiile culturale și ritmurile muzicale. Aici, în cartierele marginale, a apărut tango-ul – o combinație de milonga, habanera și ritmuri afro-americane.

La început, tango-ul era dansat doar în bordeluri și în cartierele sărace, fiind privit cu dispreț de elitele sociale. Însă, treptat, această artă plină de expresivitate a început să cucerească toate straturile societății. În anii 1910, tango-ul a ajuns în Europa, unde a fost îmbrățișat cu entuziasm, mai ales la Paris, unde a devenit un simbol al eleganței și al romantismului.

Cele mai celebre tangouri

Tango-ul nu înseamnă doar dans, ci și o muzică fascinantă, care exprimă durere, pasiune, dor și dragoste. Iată câteva dintre cele mai cunoscute și frumoase piese de tango:

"La Cumparsita" – Considerat unul dintre cele mai emblematice tangouri din toate timpurile, "La Cumparsita" a fost compus de uruguayanul Gerardo Matos Rodríguez în 1916. Melodia sa tristă și melancolică a devenit rapid un hit internațional.

"El Choclo" – O altă capodoperă a tangoului, compusă de Ángel Villoldo, această piesă din 1903 este un amestec perfect de ritmuri vii și pasiune subtilă.

"Adiós Muchachos" – Un alt tango legendar, compus de Julio César Sanders, care a făcut furori în Buenos Aires și mai apoi în întreaga lume.

"Por Una Cabeza" – Tangoul imortalizat de Carlos Gardel, cunoscut atât pentru linia sa melodică inconfundabilă, cât și pentru interpretarea sa în filme precum "Scent of a Woman" și "Schindler's List".

"Mi Buenos Aires Querido" – De asemenea interpretat de Carlos Gardel, această piesă exprimă iubirea profundă față de orașul Buenos Aires, fiind un omagiu adus locului de naștere al tangoului.

Evoluția tangoului

Pe parcursul anilor, tango-ul a evoluat dintr-un dans senzual al cartierelor sărace într-o artă rafinată, câștigând respect și apreciere la nivel mondial. În anii 1940 și 1950, perioada de aur a tangoului, mari orchestre de tango, precum cea condusă de Juan D’Arienzo sau Aníbal Troilo, au ridicat acest gen muzical la noi culmi.

Astăzi, tangoul este dansat în întreaga lume, de la Argentina la Japonia, fiind parte integrantă a culturii internaționale. În 2009, UNESCO a inclus tango-ul în Patrimoniul Cultural Imaterial al Umanității, recunoscând astfel importanța sa globală.

Spectacol plin de pasiune la Opera Iași în această seară

În această seară, de la ora 18:30, Opera Națională Română din Iași invită publicul într-o călătorie în lumea pasională a tangoului, la spectacolul „Historia de un amor”. Reprezentația, cu muzică argentiniană și jazz, va fi susținută de soliști și artiști instrumentiști îndrăgiți ai teatrului liric ieșean și de două perechi renumite de dansatori invitați: Silvia Spataru și Csongor Kicsi (campion european la Tango de Pista), de la Academia de Tango Argentinian, și Iulia și Cristian Crâng, de la Atelierul de Tango Iași.

În această lună, Opera Iași mai are programate încă patru spectacole:

22 septembrie – „Indiile galante”, de Jean-Philippe Rameau;

25 septembrie – „Don Giovanni”, de Wolfgang Amadeus Mozart;

28 și 29 septembrie – „Lacul lebedelor”, de Piotr Ilici Ceaikovski.

Nu ratați ocazia de a vă lăsa captivați de emoția și pasiunea tangoului!



Maura ANGHEL