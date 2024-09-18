Târgul de carte „Gaudeamus”, sărbătoarea literaturii la Iași

Târgul de Carte „Gaudeamus Radio România” și-a deschis porțile la Iași, marcând a IV-a ediție a acestui eveniment dedicat culturii și lecturii. Desfășurat într-un ansamblu de pavilioane expoziționale mobile, amplasate pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, târgul adună, timp de cinci zile, iubitori de carte, autori și editori din toată țara.

Evenimentul, organizat de Radio România, prin echipa Gaudeamus și Radio România Iași, în colaborare cu Primăria, reunește 40 de edituri care expun cărți în cele 35 de standuri amenajate. Târgul este deschis zilnic între orele 10:00 și 20:00, oferind vizitatorilor oportunitatea de a participa la lansări de carte, prezentări și alte activități culturale.

Carte pentru toate gusturile și toate vârstele

Connie Chifor, coordonatoarea târgului, a subliniat că momentul ales pentru desfășurarea evenimentului este strâns legat de începutul anului școlar, având în vedere accentul pus pe cărțile didactice. „Noutățile se găsesc, în primul rând, la standuri. Este vorba de cele mai recente apariții editoriale, tot ce s-a publicat în țară la editurile participante în ultimele luni, se găsește aici”, a declarat Connie Chifor. În plus, a evidențiat că beletristica rămâne „regina balului” la fiecare ediție a târgului, dar și că acest moment este extrem de propice pentru achiziționarea volumelor recomandate ca lecturi școlare. „Târgul de carte Gaudeamus nu este doar o ocazie pentru public de a descoperi cărți noi, ci și o platformă esențială pentru editori de a-și promova cele mai recente apariții. „Sperăm că și cititorii vor fi mulțumiți de ce vor găsi aici”, a adăugat Connie Chifor, reflectând optimismul organizatorilor.

Radioul și cartea – parteneri de tradiție

Managerul Studioului Radio Iași, Claudia Crăcăleanu, a evidențiat importanța acestui târg pentru comunitatea locală și legătura sa cu istoria radioului public. „Târgul este despre cuvântul scris, dar este și despre cuvântul vorbit, pentru că Radio Iași va împlini în curând 83 de ani de existență, iar Gaudeamus are peste 150 de ediții. Aceste cifre reflectă experiența și munca depusă pentru a oferi publicului un produs cultural de calitate. Radio Iași are o audiență foarte bună în zona Moldovei, datorită profesionalismului colegilor mei”, a declarat Claudia Crăcăleanu.

Un oraș al cărților

Iașul este recunoscut de multă vreme ca un centru literar de importanță în România, iar acest târg consolidează statutul său de capitală culturală. Primarul Mihai Chirica a punctat faptul că Iașul rămâne o destinație de succes pentru „Gaudeamus”, în ciuda altor evenimente similare organizate în oraș. „Iașul a rămas o destinație de succes pentru Gaudeamus. Librex și Gaudeamus nu sunt în competiție, ci se completează reciproc, oferind comunității activități culturale esențiale. Târgul vine la începutul anului școlar, oferind titluri de mare rezonanță și, sperăm, atrăgând cât mai mulți cititori”, a declarat edilul.

Ediția din acest an o are ca președintă de onoare pe Nicoleta Dabija, un nume cunoscut în lumea literară, fiind scriitoare, jurnalistă, traducătoare și muzeograf. Târgul de Carte Gaudeamus de la Iași nu este doar o sărbătoare a cuvântului scris, ci și un prilej de întâlnire între edituri, autori și cititori, consolidând tradiția orașului ca un pol al culturii și literaturii.

Maura ANGHEL