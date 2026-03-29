Teatrul „Luceafărul” din Iași a adus împreună copii din Erbiceni și elevi ieșeni, într-o experiență memorabilă

Pentru mulți dintre copiii prezenți la Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” din Iași, această ieșire a însemnat mai mult decât participarea la un spectacol. A fost o întâlnire cu lumea scenei, cu emoția unei povești jucate în fața lor și cu bucuria unei zile petrecute împreună, într-un spațiu în care cultura, educația și copilăria s-au întâlnit firesc.

Printre spectatori s-au aflat copii veniți din comuna Erbiceni, coordonați de prof. înv. Andreea Dascălu, pentru care drumul până la Iași a început cu o călătorie cu trenul și a continuat cu o experiență cu totul aparte. În sala teatrului, au urmărit spectacolul „Un pedagog de școală nouă”, într-un scenariu semnat de Constantin Brehnescu după „Momente și schițe” de I.L. Caragiale. Regia a fost semnată tot de Constantin Brehnescu, scenografia a aparținut Vioricăi Perju, coregrafia a fost realizată de Cristina Todi, iar ilustrația muzicală a fost asigurată de Radu Ștefan.

Spectacolul a adus în fața publicului o distribuție amplă: Cătălin Cucu, în rolul lui Marius Chicoș Rostoganu, Liliana Mavriș Vârlan, în rolul Madam Maria Popescu, Raluca Pintilie, în rolul lui Ionel, fiul Mariei Popescu, Iulia Deloiu Trif, în rolul Floricăi, servitoarea Mariei Popescu, Viorel Vârlan, în rolul Inspectorului Bumbeș, Doina Iarcuczewicz, Gabriela Andrei, Ionela Arvinte, Aurelian Diaconu și Cosmin Rotariu, acesta din urmă interpretând atât rolul lui Neica Niță, acarul C.F.R.-ist, cât și pe Rogojină, paznicul școlii. Din distribuție au făcut parte și tinerii interpreți Claudiu Gălățeanu, Cristian Gheorghiu, Paul Sobolevschi, Dragoș Maftei, Beatrice Volbea și Alexia Botezatu.

Alături de copiii veniți din Erbiceni au fost și elevi de la Școala „Gheorghe Mârzescu” din Iași, iar întâlnirea dintre ei a dat întregii zile o notă aparte. Mai mult decât o simplă participare la teatru, evenimentul a devenit un prilej de socializare, generozitate și descoperire. O parte dintre biletele pentru această ieșire la teatru au fost oferite cu sprijinul Roxanei Bejenaru, fondatoarea Romanian Mental Health Film Festival, facilitând astfel participarea copiilor la această experiență specială.

Darurile dulci oferite copiilor au venit din partea membrilor Clubului de Jurnalism și Public Speaking pentru Copii și Tineri, coordonat de Asociația EduLink. Gestul a întregit atmosfera caldă a întâlnirii și a transformat ziua într-o experiență memorabilă, în care bucuria de a dărui și cea de a fi împreună au contat la fel de mult ca spectacolul de pe scenă.

Micii jurnaliști au vorbit, la rândul lor, despre emoția acestui moment. „Ne-am bucurat mult că am putut să le oferim daruri și să fim împreună la teatru. A fost o zi în care am simțit că prietenia și bucuria se împart foarte ușor atunci când suntem uniți”, a spus unul dintre copiii implicați în activitatea clubului.

Prin astfel de inițiative, Teatrul „Luceafărul” din Iași devine nu doar locul în care se joacă spectacole, ci și spațiul în care copiii descoperă emoția întâlnirilor care îi apropie. Pentru copiii veniți din Erbiceni și pentru elevii din Iași, ziua petrecută la teatru a rămas o amintire luminoasă, construită împreună, cu emoție, daruri și multă bucurie.

Maura ANGHEL