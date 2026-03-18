Terapiile pentru copiii cu nevoi speciale au explodat la Iași

* mii de copii din județ se află deja în evidențele oficiale ale sistemului de sprijin * în jurul acestei nevoi reale a crescut rapid o piață a evaluărilor, logopediei, terapiei ABA și recuperării * pentru familii, accesul la terapie înseamnă șansă la progres, dar și costuri lunare imense

La Iași, terapia pentru copiii cu nevoi speciale a ieșit de mult din zona excepției. Fenomenul a devenit suficient de mare încât să poată fi văzut în cifrele oficiale, în extinderea centrelor private, în numărul tot mai mare de cabinete specializate și, mai ales, în presiunea financiară care apasă pe familii. În spatele ușilor de la logoped, psiholog, terapeut ABA sau specialist în intervenție timpurie se află, astăzi, una dintre cele mai sensibile și mai puțin discutate realități sociale ale Iașului.

Datele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași arată dimensiunea acestui fenomen. La 31 decembrie 2025, în județ existau 4.374 de copii cu certificat de încadrare într-o categorie de handicap. Dintre aceștia, 2.640 erau în grad grav, 416 în grad accentuat, 1.062 în grad mediu și 256 în grad ușor. Într-un alt tabel din același raport apar 4.167 de copii cu handicap neinstituționalizați, beneficiari de prestații, la care se adaugă încă 252 de copii încadrați în gradul IV ușor. Cifrele nu descriu exclusiv copiii cu autism, dar arată fără echivoc că Iașul are deja un bazin de mii de copii care au nevoie de evaluare, recuperare, terapie și sprijin constant.

Această nevoie reală a generat, în ultimii ani, o rețea tot mai densă de servicii. În sistemul public există consiliere, logopedie și sprijin educațional, iar anuarul învățământului special și special integrat din județ confirmă explicit existența unor clase speciale pentru copii cu autism, dar și forme de integrare adaptată în școli și grădinițe. În paralel, piața privată s-a extins vizibil, iar Iașul a devenit un oraș în care familiile caută tot mai des, uneori contra-cronometru, locuri la terapii specializate.

Pe teren, această piață are deja nume și prețuri. Un centru de terapie ABA pentru copiii cu autism din Iași afișează pentru 2026 tarife de 140 de lei pentru o ședință ABA de 50 de minute, 2.400 de lei pentru 20 de ședințe și 4.400 de lei pentru 40 de ședințe, cu coordonarea inclusă. Tot aici, o evaluare psihologică este listată la 300 de lei, iar o ședință de logopedie la 150 de lei.

La cabinetele psihologolor cloinicieni și logopezo, tarifele publice afișate ajung la 250 de lei pentru evaluare psihoemoțională sau clinică, 200 de lei pentru ședință individuală de logopedie, 200 de lei pentru terapie specifică tulburării, inclusiv pentru autism, ADHD sau întârziere în dezvoltare, și 250 de lei pentru consiliere psihologică pentru copii și adolescenți. Pachetele afișate urcă la 1.400 de lei pentru 8 ședințe și 2.100 de lei pentru 12 ședințe.

Sprijin din partea ONG și Primărie

Există și furnizori cu tarife mai mici. Fundația Ancora Salvării afișează în Iași un cost de 70 de lei pentru o ședință de 60 de minute de terapie pentru autism. Dar chiar și în aceste variante, atunci când un copil are nevoie de mai multe intervenții pe săptămână (ABA, logopedie, terapie senzorială, consiliere parentală, evaluări periodice) costurile lunare cresc rapid. Pentru multe familii, terapia ajunge să însemne sute sau chiar mii de lei în fiecare lună.

Din acest punct, terapia nu mai este doar un serviciu medical, psihologic sau educațional, ci devine o povară economică. Pentru un copil care merge de patru-cinci ori pe săptămână la recuperare, factura lunară este foarte mare.

Faptul că administrația locală a fost nevoită să intervină spune mult despre amploarea problemei. Primăria Iași acordă un sprijin lunar de 1.000 de lei pentru consilierea și terapiile copiilor cu tulburări din spectrul autist, iar programul vizează aproximativ 100 de beneficiari lunar. Existența acestui sprijin nu rezolvă problema de fond, dar confirmă că terapia pentru copiii cu nevoi speciale a devenit deja o realitate socială suficient de apăsătoare pentru a necesita intervenție publică.

