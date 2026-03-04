Textile inteligente și nanofibre medicale dezvoltate la Iași

* Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași marchează o etapă decisivă în cercetarea materialelor avansate, operaționalizând centrul SMART-Tex-IS, un pol de excelență regional susținut de o investiție masivă de 8,2 milioane de euro * instituția ieșeană a reușit performanța de a crește eficiența producției de nanofibre medicale cu 40%, oferind soluții concrete pentru monitorizarea sănătății și protecție industrială de înaltă performanță

În contextul industrial al anului 2026, proiectul SMART-Tex-IS al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași reprezintă motorul de transformare digitală pentru Regiunea Nord-Est, fiind finanțat cu aproximativ 46 de milioane de lei prin Programul Regional 2021-2027. Din această sumă, peste 40 de milioane de lei au fost direcționate exclusiv către achiziția a 140 de echipamente de ultimă generație și reabilitarea a 1.862 de metri pătrați de spații de cercetare. Infrastructura include 11 laboratoare specializate, dintre care cinci funcționează în regim de atmosferă controlată și suprapresiune, asigurând un mediu steril esențial pentru validarea materialelor la standarde internaționale. Această dotare tehnică permite TUIASI să furnizeze IMM-urilor servicii de testare și certificare cu o precizie de 99,8%, accelerând lansarea pe piață a produselor inovatoare cu până la 30% față de metodele convenționale.

Unul dintre succesele tehnologice majore ale universității este optimizarea procesului de electrofilare prin sistemul TECHMAT, care a permis obținerea unor nanofibre polimerice cu diametre controlate între 50 și 500 de nanometri. Prin utilizarea algoritmilor de control PID și a monitorizării laser cu diode, cercetătorii au redus rata de defecte și instabilitatea jetului polimeric cu 25%, asigurând o uniformitate structurală fără precedent. Aceste rezultate au aplicații directe în medicina regenerativă și eliberarea controlată a medicamentelor, unde s-a demonstrat o rată de absorbție transdermică îmbunătățită cu 35% în cazul patch-urilor inteligente. Noile structuri textile 3D, dezvoltate pentru protecție mecanică, oferă o rezistență la impact cu 20% mai mare, menținând în același timp o greutate a materialului redusă cu 15%.

Pansamente antimicrobiene și tricouri inteligente pentru pompieri

Sectorul medical beneficiază de prototipuri avansate de electrozi textili destinați recuperării neuromotorii, capabili să capteze semnale bioelectrice cu o fidelitate de 95% chiar și în condiții de mișcare intensă. De asemenea, inovațiile în domeniul ecotextilelor aromoterapeutice au condus la dezvoltarea unor bandaje funcționalizate care eliberează substanțe active într-un flux constant pe o durată de 48 de ore, o creștere de 60% a eficienței față de soluțiile clasice de microîncapsulare. Aceste progrese sunt susținute de parteneriate strategice cu unități spitalicești, vizând reducerea timpului de spitalizare pentru pacienții cu patologii dermatologice prin utilizarea materialelor antimicrobiene dezvoltate la Iași.

Integrarea digitală prin sisteme mecatronice și soluții CAD/CAM reprezintă al doilea pilon de forță al cercetării de la TUIASI. Utilizarea scanerelor corporale 3D și a simulărilor numerice avansate a redus timpul necesar prototipării vestimentare de la 14 zile la doar 3 zile, reprezentând o creștere a productivității de peste 300%. În zona echipamentelor de protecție inteligentă (AIoT), noile tricouri cu senzori auto-alimentați prin efect triboelectric pot genera până la 5 miliwați de energie în timpul mersului, suficient pentru a alimenta module de monitorizare a ritmului cardiac fără baterii externe. Aceste sisteme au fost testate cu succes în medii industriale, demonstrând o capacitate de recunoaștere a scurgerilor de lichide periculoase cu un timp de răspuns de sub 2 secunde.

Prin implementarea modulelor educaționale de tip eLearning și a programelor de formare adaptate Industriei 4.0, universitatea pregătește anual peste 200 de specialiști capabili să opereze mașini rectilinii electronice de înaltă precizie. Dan DIMA