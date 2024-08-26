Tineri filmaţi în timp ce fură o bancă de pe stradă, în Bacău. Totul în câteva secunde.

Patru tineri au fost filmaţi în timp ce fură o bancă dintr-un cartier din municipiul Bacău. Deşi obiectul este fixat în asfalt, în doar câteva zeci de secunde cei patru reuşesc să desfacă elementele de siguranţă şi să plece cu banca. Poliţiştii fac verificări pentru identificarea făptașilor.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum cei patru tineri vin la bancă, unul dintre ei se aşază, în timp ce ceilalţi trei se uită să vadă cum o pot desface din asfalt, unde era fixată.

În mai puţin de un minut, cei patru reuşesc să scoată banca de la locul ei şi să plece cu ea. Furtul a avut loc în cartierul Cornişa din municipiul Bacău.

Datele de pe imaginile surprinse de camera de supraveghere arată că acestea sunt filmate sâmbătă seară, 24 august, la ora 20:42.