* Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor a lansat a treia ediție a Concursului de Proiecte adresat tinerilor din parohii * inițiativa vizează județele Iași, Botoșani și Neamț

Un concurs lansat de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor aduce în atenție proiecte care pot fi implementate în parohii.

Concursul se adresează tinerilor din județele Iași, Botoșani și Neamț. Alături de preotul paroh, ei pot solicita finanțare pentru un proiect pe care ei îl scriu și îl implementează în comunitatea lor. Suma maximă pe care o poate solicita un grup de tineri dintr-o parohie este de 10.000 lei, fiind încurajată și contribuția proprie la fiecare proiect.

„În ultimii doi ani, au existat proiecte câștigătoare care au arătat că există lumi diferite în care trăiesc tinerii. Spre exemplu, ceea ce este necesar într-un sat din Dorohoi este diferit față de ceea ce este necesar pentru tinerii dintr-un sat din zona Neamțului. De aceea, fiecare știe mai bine ce proiect este potrivit în comunitatea sa. Noi venim să le susținem ideile și dorința de a aduce o mică schimbare în jurul lor”, a spus Emanuel Buta, coordonatorul concursului.

Proiectele câștigătoare de până acum au fost diverse: de la amenajarea unor clădiri cu rol de centru de tineret, tabere, cursuri de muzică psaltică și pictură, pelerinaje tematice, concursuri locale, activități sportive, ateliere de combatere a adicțiilor, ateliere de psihologie și psihoterapie pentru copii și adolescenți ș.a.

Bugetul total pus la dispoziție în acest an de către Arhiepiscopia Iașilor este de 50.000 lei, cu precizarea că se va face apel către sponsori și parteneri pentru a susține acest concurs, pentru ca numărul proiectelor câștigătoare să fie cât mai mare.

Termenul limită de înscriere este 22 martie 2026.

Maura ANGHEL