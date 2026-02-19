Topul salariilor, la început de an: Bucureștiul în frunte, Moldova la coadă

* IT-ul domină toate topurule naționale, cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, în creștere de aproximativ 15% față de anul precedent * în partea opusă a topului se află sectoare cu volum mare de angajări, dar salarii mici * saloanele și clinicile de înfrumusețare conduc această ierarhie a remunerației modeste, cu o medie netă de 3.900 de lei, urmate de Pază și Protecție – 4.000 de lei

În timp ce românii privesc cu speranță către un an mai bun după un 2025 fără creșteri salariale semnificative, realitatea pieței muncii arată o discrepanță uriașă între cei care câștigă bine și cei care se zbat să supraviețuiască cu salarii modeste. La începutul anului 2026, clasamentul domeniilor cu cele mai mari venituri lunare demonstrează că, pentru mulți români, „bani buni” rămâne un lux concentrat în câteva sectoare-cheie.

Fără surprize, IT-ul rămâne lider absolut

Cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, acest sector a înregistrat o creștere de aproximativ 15% față de anul precedent. Platformele de recrutare raportează peste 1.500 de joburi disponibile la nivel național, ceea ce arată nu doar cererea uriașă de specialiști, ci și puterea pieței IT de a dicta reguli și de a atrage candidați cu pachete salariale extrem de competitive.

Următoarele poziții în clasament sunt ocupate de Petrol & Gaze (6.800 de lei net lunar), Automatizări (6.200 de lei) și domeniile tradițional tehnice precum Construcții, Audit & Consultanță și Inginerie, fiecare cu o medie de 6.000 de lei pe lună. Nou-venitul notabil al topului este sectorul Crewing & Casino, cu același nivel de remunerare, un domeniu care reușește să atragă angajați prin pachete atractive și oportunități constante de angajare.

La nivel de joburi disponibile, datele arată un dezechilibru clar: 1.500 de oferte în IT, 400 în Petrol & Gaze, 1.700 în Construcții, 1.400 în Inginerie și aproape 1.000 în Crewing & Casino, ceea ce reflectă atât cererea, cât și potențialul de câștig în aceste domenii.

Cei care „abia se descurcă”

În partea opusă a topului se află sectoare cu volum mare de angajări, dar salarii mici. Saloanele și clinicile de înfrumusețare conduc această ierarhie a remunerației modeste, cu o medie netă de 3.900 de lei, urmate de Pază și Protecție – 4.000 de lei. În această zonă se mai regăsesc Retailul și Call Center / BPO, unde salariile medii sunt de 4.200 de lei, dar majoritatea angajaților sunt entry-level, ceea ce trage media în jos.

Alte domenii cu venituri sub media națională sunt industria alimentară (4.500 de lei) și turismul (4.400 de lei), domenii cu volum mare de angajați, dar cu salarii care abia acoperă traiul lunar.

Din punct de vedere geografic, Bucureștiul conduce detașat topul veniturilor, cu o medie de 6.000 de lei lunar, urmat de Cluj (5.500 de lei) și Timiș (5.100 de lei). În schimb, județe precum Vaslui (3.800 lei), Vrancea, Vâlcea, Suceava sau Caraș-Severin (4.000 de lei) se află mult sub nivelul mediu național, arătând diferențele dramatice între regiuni.

Diferența dintre așteptări și realitate

Chiar dacă angajatorii promit pachete salariale atractive, așteptările angajaților depășesc oferta reală cu aproximativ 30%. Cele mai mari diferențe se regăsesc în bancar și imobiliare (40%), iar cele mai mici în jurnalism (20%), vânzări (25%) sau funcții publice (29%).

În România de la început de 2026, inegalitățile salariale sunt mai evidente ca niciodată: un specialist IT poate câștiga aproape dublu față de angajații din domenii precum Retail, turism sau servicii de înfrumusețare. Diferențele între regiuni și sectoare arată că piața muncii este fragmentată și că „munca bine plătită” rămâne un privilegiu concentrat în câteva domenii strategice. Carmen DEACONU