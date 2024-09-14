Tot mai multe autorizații de construire eliberate

În luna iulie 2024, în județul Iași s-au eliberat 182 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, cu 36,8% mai multe comparativ cu luna anterioară și cu 25,5% mai multe față de luna corespunzătoare a anului trecut. În ceea ce privește primele7 luni ale anului 2024, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale eliberate pe total județ a fost de 1.056, cu 5,8% mai multe (+ 58 autorizații) comparativ cu perioada similară din anul 2023, se arată într-un raport dat publicității de Direcția Județeană de Statistică (DJS). Potrivit documentului, pe medii de rezidență, în primele 7 luni din 2024 s-a înregistrat o scădere (- 8 autorizații) cu 5,5% în mediul urban și o creştere cu 7,7% (+66 autorizații) în mediul rural.