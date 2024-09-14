Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Tot mai multe autorizații de construire eliberate

Tot mai multe autorizații de construire eliberate

Tot mai multe autorizații de construire eliberate

În luna iulie 2024, în județul Iași s-au eliberat 182 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, cu 36,8% mai multe comparativ cu luna anterioară și cu 25,5% mai multe față de luna corespunzătoare a anului trecut. În ceea ce privește primele7 luni ale anului 2024, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale eliberate pe total județ a fost de 1.056, cu 5,8% mai multe (+ 58 autorizații) comparativ cu perioada similară din anul 2023, se arată într-un raport dat publicității de Direcția Județeană de Statistică (DJS). Potrivit documentului, pe medii de rezidență, în primele 7 luni din 2024 s-a înregistrat o scădere (- 8 autorizații) cu 5,5% în mediul urban și o creştere cu 7,7% (+66 autorizații) în mediul rural.

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe