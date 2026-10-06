Tot mai mulți ieșeni, prinși băuți și fără permis la volan!

Alcool la volan, viteze excesive și, mai grav, șoferi care nici măcar nu au permis. Polițiștii ieșeni au avut parte, pe 5 octombrie, de trei cazuri care arată cât de periculoasă poate deveni combinația dintre alcool și lipsa respectului pentru regulile de circulație.

În două dintre situații, oamenii legii au descoperit că șoferii erau băuți și conduceau fără să fi obținut vreodată permis de conducere.

Primul caz a fost pe DE 583, în zona Podu Iloaiei. Un autoturism a ajuns în afara părții carosabile, iar la volan se afla un bărbat de 36 de ani. Acesta ar fi încercat să evite un alt autoturism, după care a pierdut traseul și a ieșit de pe șosea.

Polițiștii au simțit miros de alcool și l-au testat. Rezultatul a fost șocant: 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat. Dus la spital pentru recoltarea probelor biologice, bărbatul a fost verificat și pentru dreptul de a conduce. Nu avea permis pentru nicio categorie de vehicule.

A fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și conducerea sub influența alcoolului.

Un alt caz a fost descoperit în municipiul Iași. Polițiștii Secției 4 au oprit un autoturism care circula cu viteză excesivă dinspre Egros către Metalurgie și care nu avea lumini în partea din spate.

La volan se afla un tânăr de 25 de ani. Aparatul alcooltest a indicat 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările au scos la iveală aceeași situație incredibilă: tânărul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Și în acest caz a fost întocmit dosar penal.

În aceeași zi, un alt șofer a fost oprit pe bulevardul Carol I după ce polițiștii au observat un comportament agresiv în trafic. Tânărul de 24 de ani mirosea a alcool, iar testarea a indicat 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge și sancționat contravențional.

Trei cazuri într-o singură zi, iar două dintre ele reunesc aceeași combinație extrem de periculoasă: alcool și lipsa permisului. Iar cazurile se înmulțesc în ultima perioadă.

Andrei TURCU