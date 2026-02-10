Tragedie cumplită pe DN 24, la Ciortești: un bărbat a murit pe loc, iar soția sa însărcinată, la spital

Dimineață de coșmar pe DN 24, în comuna Ciortești, acolo unde șoseaua s-a transformat într-o scenă de tragedie. Două autoturisme (un Mercedes S-Class și un Audi A8) s-au izbit violent, iar bilanțul este unul dramatic: un bărbat de 44 de ani și-a pierdut viața, o femeie însărcinată a fost transportată în stare gravă cu elicopterul SMURD, iar un alt șofer a ajuns la spital cu multiple traumatisme. Din nefericire, femeia însărcinată s-a stins pe patul de spital///

Apelul la 112 a declanșat o mobilizare masivă de forțe. La fața locului au fost trimise de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță de prim ajutor calificat, echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași, dar și echipajul de salvare aeriană, imaginea elicopterului coborând pe șosea subliniind gravitatea situației. În total, 13 pompieri militari au intervenit contracronometru.

Primele informații au fost cutremurătoare: una dintre victime era încarcerată și nu prezenta semne vitale. Din păcate, temerile s-au confirmat. Șoferul unuia dintre autoturisme, un bărbat de 44 de ani (Sorin Iacob, fost patron al clubului „Cuba” din Vaslui), a fost declarat decedat, leziunile suferite fiind incompatibile cu viața. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el.

În același autoturism se afla și o femeie de 40 de ani (soția celui decedat), însărcinată, pasager pe locul din dreapta-față. Deși inițial era conștientă și neîncarcerată, starea ei s-a agravat rapid. A fost asistată medical la fața locului, intubată, apoi preluată de elicopterul de salvare aeriană și transportată de urgență la o unitate medicală de specialitate, într-o cursă disperată pentru salvarea a două vieți.

Din păcate, nici fătul şi nici mama nu au putut fi salvaţi, în pofida eforturilor susţinute ale medicilor. „Încă din momentul în care medicul ne-a anunţat că avem această femeie gravidă rănită am anunţat toate echipele de gardă şi am solicitat prezenţa unui medic neonatolog şi a unui obstetrician. Pacienta a mai suferit un stop cardio-respirator, a fost resuscitată în UPU, a fost dusă în sala de operaţie şi s-a făcut, conform protocolului european cezariană în stop. Fătul a fost şi el în stop şi s-a declarat decesul. Mama a rămas în sala de operaţie, extrem de instabilă, iar ulterior a decedat. În timpul intervenţiilor, a fost consumată întreaga cantitate de sânge care exista în punctul de transfuzie al spitalului, s-au cerut rezerve pentru suplimentare, pentru că un astfel de caz necesită o mare cantitate de sânge”, a declarat dr Diana Cimpoeşu, șefa UPU Iași.

Cel de-al doilea conducător auto, un bărbat de 35 de ani (Vlad Ciuburciu, patronul societății Vascar din Vaslui), a fost găsit conștient, dar cu politraumatisme. Acesta a fost evaluat la locul accidentului și transportat de un echipaj SAJ Iași, cu medic, pentru investigații și îngrijiri suplimentare.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, a rezultat faptul că un bărbat, de 44 de ani, din județul Vaslui, în timp ce conducea autoturismul dinspre municipiul Vaslui către municipiul Iași, ar fi pătruns pe sens opus, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, de 35 de ani, din județul Vaslui. Șoferul de 35 de ani a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ ”, a transmis IPJ Iași.

În paralel cu lupta pentru salvarea victimelor, pompierii ISU Iași au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, au gestionat scurgerile de carburant și au securizat zona, pentru a evita producerea unei tragedii și mai mari. La fața locului a acționat și echipajul TIM, semn al gravității extreme a evenimentului.

Un drum obișnuit s-a sfârșit în tragedie, iar o familie a fost distrusă într-o clipă. Ancheta poliției urmează să stabilească circumstanțele exacte ale accidentului, însă realitatea crudă rămâne: un om a murit, o femeie însărcinată luptă pentru viață, iar DN 24 își mai adaugă un episod negru în statistica rutieră a județului Iași. Daniel BACIU, Laura RADU