Tragedie pe şosea, la Stolniceni-Prăjescu

* un tânăr din judeţul Botoşani şi-a pierdut viaţa după un accident grav

Sâmbătă, în jurul orei 21:50, poliţiştii au fost chemaţi de urgenţă după ce două maşini s-au izbit violent pe raza comunei Stolniceni-Prăjescu, spre Cozmeşti.

La locul accidentului au fost direcţionate două autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS), cu modul de descarcerare, din cadrul Secţiei de Pompieri Paşcani, precum şi două echipaje medicale SAJ – tip B şi tip C.

Inspectoratul de Poliţie spune că un tânăr de 24 de ani, din judeţul Iaşi, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu o altă maşină, condusă regulamentar de un şofer de 22 de ani, din judeţul Botoşani.

Impactul a fost devastator. Ambii conducători auto au suferit răni grave şi au fost transportaţi de urgenţă la spital. „Un bărbat, găsit încarcerat, a fost extras de echipajele de descarcerare. Victima era conştientă şi a fost preluată de echipajul medical SAJ pentru acordarea îngrijirilor de specialitate. Al doilea conducător auto era conştient şi s-a autoevacuat din autoturism”, transmite Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi.

Din nefericire, pentru tânărul de 24 de ani medicii nu au mai putut face nimic şi au trebuit să declare decesul. „A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească exact cum s-a produs tragedia”, spune Ioana Bîlea, purtătorul de cuvânt al IPJ Iaşi.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi reaminteşte participanţilor la trafic importanţa respectării regulilor de circulaţie şi adaptarea vitezei la condiţiile de drum, pentru prevenirea accidentelor rutiere.

Dincolo de cifre şi statistici, în spatele fiecărui accident rutier stau familii distruse, prieteni îndureraţi şi vieţi schimbate pentru totdeauna. O clipă de neatenţie, un gest făcut la volan fără a evalua consecinţele, pot rupe destine.

Tinerii sunt printre cei mai expuşi în faţa riscurilor rutiere, iar responsabilitatea la volan devine esenţială. Respectarea regulilor de circulaţie nu înseamnă doar evitarea unei amenzi, ci şansa ca fiecare să ajungă acasă în siguranţă.

Această tragedie ne reaminteşte că viaţa nu are buton de restart. Drumurile sunt pentru a ne duce unde avem nevoie, nu pentru a ne grăbi spre un final dureros. Laura RADU