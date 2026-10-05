Transportatorii avertizează: noile taxe vor ajunge în preţul produselor

* aproximativ 100 de transportatori au protestat la Iaşi, principala nemulţumire fiind legată de introducerea sistemului de taxare TollRo * aceştia contestă şi creşterea tarifelor pentru asigurările RCA, precum şi majorarea preţului motorinei

Noile costuri impuse transportatorilor rutieri pun presiune tot mai mare pe firmele din domeniu, iar operatorii avertizează că majorările nu vor putea fi absorbite la nesfârşit şi se vor reflecta, în cele din urmă, în preţurile plătite de consumatori.

Transportatorii care au protestat la Iaşi cer Guvernului să amâne aplicarea noului sistem de taxare şi solicită soluţii pentru perioada de tranziţie. Ei spun că actualele costuri sunt greu de suportat mai ales pentru cursele interne de câteva sute de kilometri, unde taxa calculată în funcţie de distanţă poate reprezenta o cheltuială importantă pentru fiecare deplasare.

Protestatarii cer autorităţilor să ţină cont de impactul cumulat al taxelor, carburanţilor şi asigurărilor asupra transportatorilor şi, indirect, asupra preţurilor finale ale mărfurilor. „Ne-am adunat astăzi toţi colegii din tot ceea ce înseamnă transport marfă, tractări auto, pentru că suntem împotriva măririi taxelor. Cei de la Autostrăzi au luat exemplul Germaniei şi au introdus taxa aceea TollRo. La un drum, spre exemplu, de Bucureşti, sunt costuri mult mai mari. Aceste costuri vor fi suportate de clienţi. Şi asigurările sunt foarte mari, şi rovinietele. Avem nevoie de înţelegere un pic mai multă”, a spus unul dintre protestatari.

Transportatorii spun că diferenţa faţă de sistemul anterior este semnificativă. Potrivit acestora, pentru o rovinietă plăteau în jur de 750 de lei pe lună, în timp ce, în noul sistem, costul poate ajunge la 350-400 de lei pentru o singură zi, în funcţie de distanţa parcursă şi de caracteristicile camionului.

La aceste cheltuieli se adaugă scumpirea motorinei, despre care protestatarii afirmă că a crescut cu aproximativ 40% în ultimele şase luni, dar şi majorarea tarifelor RCA, despre care spun că aproape s-au dublat. „Toate acestea se vor vedea la raft”, susţin transportatorii, care atrag atenţia că transportul rutier are un rol important în aprovizionarea magazinelor şi în distribuţia mărfurilor în România.

O altă nemulţumire vizează rovinietele achitate anterior. Protestatarii reclamă faptul că, de la 1 octombrie, acestea au fost anulate, fără ca banii plătiţi pentru perioadele rămase să fie, în opinia lor, trataţi corespunzător. „Noua taxă este foarte piperată. Preţul RCA este nejustificat. Mai este şi preţul motorinei. O să simţim toate scumpirile acestea la raft, pentru că 99% din transportul de marfă se face pe cale rutieră în România”, a spus un alt protestatar. Laura RADU