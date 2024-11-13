Trei fraţi au fost bătuţi în propria curte, cu scândurile rupte din propriul gard

După o seară în care vinul şi berea au curs din belşug în paharele lor, fraţii Ionel, Vasile şi Andrei din Voineşti au ieşit pe uliţă, înarmaţi cu pari şi rostind măscări la adresa consăteanului Alin B. Cei trei erau decişi să-i aplice o corecţie severă, deoarece acesta se căsătorise cu fosta concubină a unui văr de-al lor. Alin nu s-a lăsat intimidat, a ieşit traz din casă, împreună cu musafirul său, Ionuţ C. Amândoi, foarte decişi să tranşeze imediat problema de sorginte amoroasă. I-au dezarmat pe fraţi, i-au împins în curtea casei lor, au smuls două scânduri din gardul ce împrejmuieşte proprietatea şi au bătut la ei ca la fasole. I-au lăsat laţi în bătătură şi s-au dus la ale lor. De precizat, că n-au lovit orbeşte, au avut grijă să nu atingă organele vitale.

Cu toate acestea, fraţii bătuţi şi umiliţi public şi-au scos certificate medico-legale şi au făcut plângere penală, acuzându-i pe Alin şi Ionuţ de săvârşirea infracţiunilor de „lovire sau alte violenţe”, „tulburarea ordinii şi liniştii publice”, „distrugere” şi „violare de domiciliu”.

Procurorul de caz s-a mişcat foarte bine, terminând ancheta în numai două săptămâni, dar rechizitoriul a fost contestat de către inculpaţi la camera preliminară. Aceştia au reproşat faptul că, în actele de urmărire penală, „nu se menţionează nicăieri că persoanele vătămate au ieşit în stradă cu obiecte contondente, care a fost motivul pentru care acestea erau înarmate cu astfel de obiecte şi nici nu se face trimitere la starea de ebrietate în care se aflau acele persoane la momentul la care au ieşit în stradă”. Însă, adevăratul mobil al confilctului a ieşit la iveală abia cu ocazia audierii celor doi. Cum am menţionat la început, Alin se căsătorise cu fosta concubină a lui Ionel, prilej de ranchiună din partea fraţilor.

Didsputa se va tranşa în instanţă, judecătorul de cameră preliminară dispunând, prin încheierea finală de alaltăieri, începerea procesului. Claudiu CONSTANTIN