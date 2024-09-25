Trei noi microbuze electrice pentru școlile Iașului, din economiile CJ!

Consiliul Județean Iași a reușit să economisească sume importante în proiectul vizând achiziţia de microbuze şcolare, astfel că va putea suplimenta necesarul cu încă trei microbuze care vor ajunge în comunele Belceşti, Mironeasa şi Tătăruşi.

„Ca umare a derulării procedurii de licitatie dechisă la data de 05.08.2024, a fost incheiat Contractul nr. 28880 de fumizare microbuze electrice în cadrul proiectului Achiziția de microbuze electrice pentru elevi în județul Iași, în valoare de 26.364.000 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 5.009.1601ei, suma totală fiind de 31.373.160 lei, contract ce prevede furnizarea a 26 de microbuze electrice destinate transportului elevilor. Astfel, avand în vedere suma de 3.805.785,10 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 723.099,17 lei, rezultată ca economie la Contractul de achiziție, Consiliul Județean Iași va solicita finanțatorului, Ministenil Educației, încheierea unui act adițional în vederea aprobării utilizării sumei economisite, în același scop și pentru același grup, prim suplimentarea cu 3 unități a numărului de microbuze electrice destinate transportului elevilor din județ”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului.

Ca urmare a aplicării criteriului de dapartajare specificat in Ghidul Solicitantului, au rezultat ca fiind eligibile pentru a fi incluse în cadrul proiectului și a benefiicia de suplimentarea cu trei unități a investiției alocate peatru dotarea cu microbuze electrice, unitățile administrativ-teritoriale Belcești (601 burse sociale), Mironeasa (553 burse sociale) și Tătăruși (290 burse sociale).

Astfel, numărul comunelor care vor beneficia de microbuze electrice moi pentru transportul școlar a ajuns acum la 29: Sirețel, Al.I.Cuza, Andrieșeni, Belcești, Ciortești, Costești, Costuleni, Cotnari, Cozmești, Dagâța, Dobrovăț, Erbiceni, Gorban, Gropnița, Lespezi, Lungani, Mironeasa, Miroslava, Ruginoasa, Schitu-Duca, Sinești, Stolniceni-Prăjescu, Tătăruși, Todireșri, Țibana, Țibănești, Victoria, Vlădeni, Voinești.

Tot în cadrul aceleiași ședinței, consilierii judeţeni au aprobat şi demararea procedurii de achiziţie în vederea întreţinerii infrastructurii rutiere din judeţ pe timp de vară pe parcursul anilor 2025 şi 2026. „Suma de 100 de milioane de lei va fi investită în lucrări ce vizează refacerea podurilor, întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei rutiere şi de informare, întreţinerea drumurilor pietruite şi altele”, a spus Costel Alexe, președintele CJ.

În şedinţa de marţi au fost aprobate 27 proiecte de hotărâre, multe vizând şi activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, iar unul dintre ele are în vedere înfiinţarea şi funcţionarea, începând cu 1 octombrie, a două locuinţe maxim protejate pentru persoanele cu dizabilităţi, cu adresa în oraşul Hârlău. Fiecare dintre acestea va avea o capacitate de opt locuri iar pe lângă serviciile de găzduire, vor fi realizate activităţi corespunzătoare nevoilor individuale specifice persoanelor cu dizabilităţi. Laura RADU, Daniel BACIU