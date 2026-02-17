Trei proiecte gigant ale Iașului, prăbușite între birocrație, procese și austeritate

* Iașul, capitala promisiunilor sportive neconstruite - sală polivalentă, bazin olimpic și stadion * Iașul, unul dintre cele mai mari centre universitare ale României, continuă să funcționeze cu infrastructură sportivă moștenită din alte epoci, în timp ce orașe mai mici inaugurează arene moderne

Iașul trăiește unul dintre cele mai spectaculoase paradoxuri administrative din ultimii ani: un oraș care vorbește constant despre performanță, dezvoltare și statut de pol regional, dar care nu reușește să ridice nici măcar o mare arenă sportivă modernă. În timp ce alte municipii inaugurează stadioane, săli multifuncționale și complexe olimpice, capitala Moldovei se lovește de o realitate brutală — proiecte anulate, dosare inexistente și investiții suspendate până aproape de sfârșitul deceniului.

Un document oficial transmis de Ministerul Dezvoltării arată, fără echivoc, că cele trei mari proiecte sportive ale Iașului nu sunt doar întârziate. Ele sunt, fiecare în felul său, blocate.

Sala Polivalentă – visul care s-a prăbușit la prima ofertă

Cea mai mare lovitură vine din zona proiectului considerat ani la rând simbolul modernizării orașului: Sala Polivalentă. Anunțată, relansată, promisă electoral și prezentată drept viitor centru regional pentru competiții internaționale, investiția s-a împotmolit într-un scenariu aproape incredibil.

Licitația pentru execuția lucrărilor a atras o singură ofertă. Una singură. Iar aceasta a fost declarată inadmisibilă.

Procedura a fost anulată. Au urmat contestații, procese și decizii definitive. Instanța a confirmat legalitatea anulării, iar proiectul a rămas fără constructor înainte să înceapă.

Dar adevăratul șoc a venit ulterior: printr-o ordonanță de urgență adoptată pe fondul presiunilor bugetare, Guvernul a suspendat realizarea unor investiții noi, inclusiv sălile de sport, până la 1 ianuarie 2028.

Rezultatul? Sala Polivalentă a Iașului intră direct în congelatorul administrativ al statului român. Oficial, Compania Națională de Investiții nu mai poate relua licitația.

Neoficial, proiectul dispare din orizontul apropiat.

Bazinul olimpic – proiectul care nu există

Dacă situația sălii polivalente pare dramatică, cazul bazinului olimpic depășește orice așteptare.

Ministerul afirmă clar: nu există nicio solicitare depusă pentru construirea unui bazin olimpic la Iași.

Cu alte cuvinte, ani de declarații publice, planuri și discuții politice nu au fost urmate nici măcar de primul pas birocratic obligatoriu. În evidențele Companiei Naționale de Investiții, bazinul olimpic al Iașului pur și simplu nu există.

Este momentul în care realitatea administrativă lovește frontal discursul public: proiectul a fost mai degrabă o idee repetată decât o investiție real pregătită.

Stadionul municipal – gigantul fantomă

Noul stadion al Iașului pare, la prima vedere, mai aproape de realizare. În realitate, el se află doar pe o listă de intenții.

Există o solicitare inițială depusă pentru includerea în programul CNI, dar atât. Nu există studii tehnice, nu există indicatori aprobați, nu există documentație completă.

Fără aceste etape, proiectul nu poate intra în finanțare. Stadionul există, deocamdată, doar pe hârtie.

Totuși, bani pentru demararea proiectului existau, la Iași, încă din anul 2024, când municipalitatea s-a împrumutat cu 150 de milioane de lei pentru diverse investiții, 100 de milioane din această sumă urmând a fi destinată stadionului nou. Primăria spera să înceapă construcția stadionului, iar Guvernul să pună ulterior, etapizat, încă 100 milioane de euro pentrua finaliza proiectul. Un plan care s-a potrivit mănușă cu intenția Executivului de a finanța doar stadioane la care autoritățile locale contribuie cu 25% din fonduri! Doar că, pe nepusă masă, Consiliul Local a decis să redirecționeze banii împrumutați pentru stadion în alte obiective ale municipiului, mult mai presante - pasajul Socola și refacerea bulevardului Poitiers.

Între timp, tăcerea a căzut ca o sentință și peste acest proiect, care începuse să-i iluzioneze pe ieșeni.

Austeritatea care decide cine construiește și cine rămâne pe margine

Noile reguli bugetare schimbă radical jocul. În 2026, investițiile vor fi selectate după criterii stricte de prioritizare stabilite de Guvern. Practic, orașele României intră într-o competiție națională pentru fonduri limitate.

Iar Iașul pornește cu un handicap major: proiecte incomplete, proceduri anulate și lipsă de documentație.

În administrația centrală, aceasta înseamnă un singur lucru — proiectele slab pregătite sunt primele sacrificate.

Ironia este dureroasă. Iașul, unul dintre cele mai mari centre universitare ale României, continuă să funcționeze cu infrastructură sportivă moștenită din alte epoci, în timp ce orașe mai mici inaugurează arene moderne.

Sportivii pleacă, competițiile ocolesc orașul, iar promisiunile revin ciclic în campanii electorale.

În spatele formulărilor diplomatice din răspunsul ministerial se ascunde o concluzie tăioasă: fără proiecte mature și fără presiune administrativă reală, investițiile majore nu vor ajunge la Iași prea curând.

Astăzi, bilanțul este devastator: sala polivalentă — suspendată, bazinul olimpic — inexistent administrative, stadionul — blocat la stadiul de intenție.

Pentru un oraș care aspiră la statut european, realitatea este una aproape cinematografică: planuri grandioase, randări spectaculoase și… niciun utilaj pe teren.

Iașul rămâne, încă o dată, capitala promisiunilor sportive neconstruite.

Daniel BACIU