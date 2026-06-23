Trei zile de ceremonii: Iașul se transformă într-o capitală a tradițiilor

Iașul se pregătește pentru unul dintre cele mai ample evenimente culturale ale verii, o adevărată celebrare a identității naționale, a portului popular și a meșteșugurilor tradiționale, desfășurată între 26 și 28 iunie 2026, sub genericul „RomânIA Autentică”.

Evenimentele debutează pe 26 iunie cu ceremonia dedicată Zilei Drapelului Național, organizată pe strada Anastasie Panu, de la ora 9:30, într-un cadru solemn coordonat de autoritățile locale și instituțiile militare ale garnizoanei Iași. Momentul marchează una dintre cele mai importante sărbători simbolice ale României, prin ritualuri militare și ceremoniale dedicate drapelului național.

În paralel, orașul intră într-o veritabilă sărbătoare a tradițiilor populare. În zona Teatrului Național și pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, se deschide Târgul „RomânIA Autentică”, unde zeci de meșteri populari din toată țara aduc la Iași ii, catrințe, brâie, țesături, obiecte din lemn, podoabe tradiționale și produse artizanale, multe dintre ele realizate chiar pe loc, în fața vizitatorilor.

Atmosfera de sărbătoare continuă pe 27 iunie, când în parcarea Stadionului „Emil Alexandrescu” va avea loc spectacolul folcloric central al festivalului. Artiști și ansambluri cunoscute vor urca pe scenă între orele 17:00 și 21:00, într-un maraton de muzică și dans popular românesc.

În același timp, Parcul Expoziției devine punctul de atracție pentru iubitorii de artizanat, găzduind Târgul Meșteșugarilor, un eveniment cu tradiție de peste două decenii, unde peste 40 de expozanți din toate regiunile țării vor prezenta obiecte handmade, de la ceramică și sculpturi până la bijuterii și produse naturale.

Un loc aparte îl ocupă și Parcul Copou, unde revine celebrul Târg de Ceramică Tradițională „Cucuteni 5000”, unul dintre cele mai importante evenimente de profil din România și Republica Moldova. Aici, meșterii olari vor expune creații inspirate din una dintre cele mai vechi civilizații europene, iar deschiderea oficială și festivitatea de premiere vor avea loc pe 26 iunie, la ora 11:30.

Timp de trei zile, Iașul devine astfel un adevărat muzeu viu al tradițiilor românești, în care ceremonia militară, portul popular, arta ceramicii și meșteșugurile autentice se împletesc într-un spectacol amplu dedicat identității naționale. Carmen DEACONU