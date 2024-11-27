Trenul metropolitan se pune în mișcare!

Primăria Municipiului Iași a anunțat că procedura de achiziție a serviciilor pentru elaborarea studiului de fezabilitate al trenului metropolitan a fost publicată pe platforma publică de achiziții publice SICAP și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Între cerințele municipalității se află planificarea integrată a noilor puncte de oprire pe baza necesităților de mobilitate identificate în zonele de dezvoltare urbanistică și în jurul acestora, modernizarea infrastructurii locale de acces existente prin amenajarea sau construcția de noi puncte de oprire, care să asigure conectarea cu zonele rezidențiale / industriale, cu punctele nodale de transport – transport public auto, bicicliști, pietoni, identificarea locațiilor de tip Park & Ride în jurul punctelor de oprire, atât din punct de vedere tehnico-economic, cât și operațional, ținând cont de necesitatea asigurării interoperabilității depline a infrastructurii feroviare.

Scopul serviciilor solicitate este de a elabora documentațiile tehnico-economice și urbanistice (SF, documentația necesară obținerii avizului de mediu, documentațiile pentru exproprierea terenurilor, dacă este cazul, studii și expertize de specialitate conexe) pentru realizarea unui serviciu feroviar metropolitan. Obiectivul general este de a oferi Autorității Contractante cea mai bună soluție pentru execuția infrastructurii aferente rețelei de bază a sistemului de transport metropolitan, atât din punct de vedere tehnic, cât și economic, într-o anumită perioadă de timp, cu încadrare în buget, în conformitate cu standardele de calitate, mediu și muncă.

Documentul trebuie predat în șase luni de la semnarea contractului cu firma desemnată câștigătoare a licitației. Pe baza acestuia se va redacta caietul de sarcini al licitației pentru realizarea propriu-zisă a acestui proiect.

Este de așteptat ca proiectul să fie urgentat, pentru a fi depus în vederea accesării unei finanțări nerambursabile, termenul limită fiind iunie 2025. „Chiar dacă traversăm o perioadă agitată, rămânem dedicați obiectivului nostru major: creșterea mobilității ieșenilor și dezvoltarea economică a comunității noastre. Invităm toți specialiștii să participe la această procedură, pe care o pot identifica fie căutând autoritatea contractantă Municipiul Iași, fie după datele de identificare ale achiziției”, a transmis directorul Asociației Metropolitane de Transport Public Iași (AMTPI), Eduard Boz.

Trenul va fi introdus, în prima fază, pe traseele Podu Iloaiei - Iași - Ungheni și Iași - Ciurea. În a doua etapă, odată cu construirea de linii noi, traseul se va extinde pe ruta Holboca - Aeroportul Internațional Iași – Aroneanu și va fi introdus pe traseul Podu Iloaei - Iași – Holboca - Aeroportul Internațional Iași - Aroneanu.

Proiectul prevede și achiziționarea a 10 trenuri care vor opera pe cele trei rute, dar și construirea de stații noi și varii pasaje supraterane. Carmen DEACONU