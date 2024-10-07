Turneul național al filmului despre George Enescu începe la Iași

Primul film artistic dedicat vieții și operei lui George Enescu, una dintre cele mai importante personalități culturale ale României, rulează în premieră națională la Iași. „Enescu, jupuit de viu”, regizat de Toma Enache, poate fi văzut pe 2 și 3 noiembrie 2024, în prezența echipei filmului.

Sâmbătă, 2 noiembrie, ora 19:00.

Filmul de lungmetraj a fost nominalizat pentru Marele Trofeu la Crystal Pine Awards, în Croația, concurând pentru premiul „Cea mai bună muzică de film”, acolo unde pelicula va avea premiera mondială. Acesta este unul dintre cele mai mari și mai importante trei festivaluri de muzică de film din lume.

De asemenea, filmul a fost selectat în competiția oficială a Festivalului Internațional de Film de la Los Angeles, „ARPA”, acolo unde va avea loc și premiera americană, fiind nominalizat la cel mai bun film de lungmetraj, alături de alte producții remarcabile din întreaga lume.

Filmul aduce în prim-plan momentele cheie din viața lui George Enescu, dezvăluind pasaje necunoscute din viața artistului și urmărește o reprezentare fidelă a personalității lui Enescu, iar coloana sonoră, bazată pe compozițiile sale, completează într-un mod autentic această poveste captivantă.

George Enescu, un compozitor și violonist genial, se află în apogeul carierei și visează să compună o operă. Se îndrăgostește de prințesa Maruca, care îl inspiră și îl provoacă. Deși îl iubește cu pasiune, Maruca este legată de soțul și copiii ei. Destinul o eliberează din căsnicie, dar va fi suficient pentru ca cei doi să fie fericiți împreună? Și opera? Va reuși Enescu să o compună vreodată?

Clara DIMA



