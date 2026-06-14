Ultima zi de înscriere în programul „Becoming a Leader” de la UAIC

Luni, 15 iunie 2026, la ora 20:00, se închid înscrierile pentru „Becoming a Leader”, programul intensiv de leadership organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Future of Leadership Institute.

Programul se adresează studenților de la licență, masterat și doctorat și va avea loc în perioada 28 iunie–3 iulie, imediat după încheierea sesiunii de examene. Participarea este gratuită, însă simpla completare a formularului nu garantează obținerea unui loc.

Candidații trebuie să parcurgă o evaluare a propriului profil de leadership și să participe ulterior la un interviu de selecție. Organizatorii caută tineri interesați să se dezvolte, să își înțeleagă mai bine calitățile și să se implice activ în proiectele și comunitățile din care fac parte.

Un program despre decizii reale, nu despre definiții

„Becoming a Leader” este construit ca o experiență practică, nu ca un curs universitar clasic. Studenții selectați vor interacționa direct cu oameni care au condus sau conduc companii naționale și filiale din România ale unor organizații multinaționale.

Discuțiile vor porni de la situații reale: cum se ia o decizie atunci când informațiile sunt incomplete, cum se conduce o echipă în perioade dificile, cum sunt gestionate conflictele și ce responsabilitate are un lider atunci când alegerile sale îi afectează și pe ceilalți.

Activitățile practice urmăresc dezvoltarea gândirii strategice, a comunicării și a capacității de a lua decizii. Programul include și sesiuni de networking, prin care participanții pot intra în contact cu profesioniști din mediul de afaceri și cu studenți care au interese și obiective asemănătoare.

Prima ediție a reunit 25 de studenți

Prima ediție „Becoming a Leader” organizată la UAIC s-a desfășurat în februarie 2025 și a reunit 25 de studenți de la mai multe facultăți. Participanții au urmat sesiuni interactive dedicate autocunoașterii, rezilienței și dezvoltării abilităților necesare conducerii unei echipe.

La întâlniri au participat profesioniști cu experiență în conducerea unor mari companii și organizații, între care foști și actuali manageri din domeniile energiei, finanțelor, consultanței, asigurărilor, securității cibernetice și dezvoltării imobiliare.

Cea de-a doua ediție continuă această colaborare și le oferă studenților ieșeni acces la experiențe profesionale pe care nu le pot întâlni întotdeauna în sala de curs.

Dan DIMA