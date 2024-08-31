UMF Iaşi caută studenți pentru o specializare unică la nivel naţional

* pentru anul universitar 2024-2025, pentru specializarea de licenţă Audiologie şi protezare auditivă sunt disponibile 30 de locuri, toate cu taxă, la valoarea de 4.500 lei pe an * oferta de studii de masterat a UMF Iași s-a îmbogățit cu trei noi programe care se vor derula în cadrul Facultății de Farmacie

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi (UMF Iaşi) organizează admitere, în septembrie 2024, pentru o nouă specializare de licenţă: Audiologie şi protezare auditivă, în cadrul Facultăţii de Bioinginerie Medicală. Aceasta este o specializare unică la nivel naţional, adresată viitorilor profesionişti în domeniul diagnosticării şi tratării tulburărilor auditive, de echilibru şi conexe. „Introducerea specializării Audiologie şi protezare auditivă subliniază angajamentul nostru de a oferi programe de studiu relevante şi inovatoare, dar răspunde şi unei necesităţi reale din domeniul sănătăţii publice din România”, a declarat prof.univ.dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iaşi.

Programul de licenţă se desfăşoară pe o durată de 3 ani, totalizând 180 de credite ECTS. Planul de învăţământ este conceput pentru a dezvolta competenţele necesare practicii clinice, incluzând discipline axate pe evaluarea audiologică, selectarea şi montarea echipamentului auditiv, precum şi reabilitarea pacienţilor cu implanturi cohleare. „Audiologii sunt profesionişti cu rol în diagnosticarea şi tratarea persoanelor cu tulburări auditive, de echilibru şi conexe (care constituie peste 10% din populaţie), profesia putând fi exercitată doar de către absolvenţii specializării Audiologie şi protezare auditivă. Prin acest program de licenţă ne propunem să dezvoltăm competenţele profesionale necesare practicii clinice individuale în domeniul prevenţiei pierderii auzului, diagnosticului hipoacuziei şi reabilitării auditive a persoanelor hipoacuzice”, a explicat prof. univ. dr. Anca Galaction, decanul Facultăţii de Bioinginerie Medicală.

Pentru anul universitar 2024-2025, pentru acest program de licenţă sunt disponibile 30 de locuri, toate cu taxă, la valoarea de 4.500 lei pe an. Înscriere candidaţilor se desfăşoară în perioada 5-11 septembrie, iar fişarea rezultatelor provizorii va fi pe 15 septembrie.

Admiterea se va face prin concurs pe bază de dosar. Evaluarea candidaţilor va ţine cont de media notelor obţinute la bacalaureat şi media multianuală a anilor de liceu, nota finală fiind calculată ca media aritmetică a celor două.

Trei noi programe de masterat la UMF

Din această toamnă, oferta de studii de masterat a UMF Iași s-a îmbogățit cu trei programe care se vor derula în cadrul Facultății de Farmacie. Aceste programe de master sunt pentru Cosmetică avansată și wellness, masterat profesional, pe durata a 2 ani, unde sunt disponibile 50 de locuri; Evaluarea siguranței produselor farmaceutice, masterat de cercetare științifică, pe durata a 2 ani, unde sunt disponibile 50 de locuri; Regulatory affairs – Reglementare şi autorizare ȋn domeniul farmaceutic, masterat de cercetare științifică, pe durata a 1 an, unde sunt disponibile 25 de locuri.

Înscrierile se fac în perioada 4-10 septembrie. Taxa de studii, valabilă pentru toate cele trei programe de master, este de 3.600 lei/an. Cele trei programe de masterat au primit aviz favorabil din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior în data de 1 august 2024 și au fost publicate în Monitorul Oficial Nr. 845 bis din 23 august 2024. „Calificările pe care le vor obține viitorii absolvenți ai acestor masterate sunt: specialist în Cosmetologie, asistent de cercetare în farmaco-vigilență și asistent de cercetare în reglementare și autorizare în domeniul farmaceutic. Programele de studii universitare de masterat urmăresc formarea de specialiști înalt calificați care să dețină cunoștințe teoretice solide și abilități practice în domeniul specific și armonizarea cunoștințelor, competențelor și abilităților cursanților la cerințele și exigențele pieței muncii”, a spus prof. univ. dr. Lenuța Profire, decanul Facultății de Farmacie din cadrul UMF Iași. Laura RADU