UMF, în topurile internaționale

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi a fost clasificată pentru domeniile Medical and Health Sciences pe locul 3 în România, şi poziţia 942 la nivel global. Acesta este cel mai recent clasament internaţional URAP (University Ranking by Academic Performance) pe domenii.

De asemnenea, pe domeniul Chemical Sciencies, UMF Iaşi se află pe locul 7 în România, şi 1.330 la nivel mondial.

În clasamentul global URAP, România ocupă poziţia 1.759, o creştere semnificativă faţă de anul trecut, când s-a situat pe locul 1.823.

Sistemul de ranking URAP (University Ranking by Academic Performance) analizează exclusiv performanţa cercetării pe baza a 6 indicatori, respectiv productivitatea ştiinţifică, impactul articolelor, citabilitatea, calitatea cercetării, colaborarea internaţională.

URAP, unul dintre cele mai importante clasamente internaţionale, realizează anual, începând din anul 2010, clasamentul global al instituţiilor de învăţământ superior (World Ranking of Higher Education Institutions), iar din 2011 realizează şi clasamentul pe domenii. Laura RADU

