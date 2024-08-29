Un botoșănean s-a ales cu dosar penal după o postare pe Facebook
Un mesaj postat pe Facebook - „Întotdeauna antrenează-te să fii mai bun decât ieri" - a atras atenția polițiștilor botoșăneni, pentru că era însoțit de o fotografie în care un bărbat arma un pistol
Este vorba despre un tânăr, de 29 de ani, din orașul Flămânzi, care nu este deținător legal de arme.
După ce au văzut postatea, polițiștii i-au percheziționat locuința și au găsit o armă calibru 4,5 mm și bile metalice.
Acestea au fost ridicate, iar pe numele bărbatul a fost deschis un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabandă calificată.
