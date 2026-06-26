* parohia „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din Valea Lupului – Uricani are nevoie de 51.600 de lei pentru achiziționarea unui clopot de bronz * campania de donații este derulată prin platforma Fiideajutor.ro

O comunitate tânără de lângă Iași își dorește un clopot care să cheme oamenii la rugăciune și să dea glas unei biserici aflate în plină ridicare. Platforma Fiideajutor.ro, Platforma Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru achiziționarea unui clopot destinat Parohiei „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din Valea Lupului – Uricani, județul Iași.

Noul clopot va fi turnat din bronz, va cântări 168 de kilograme și va avea un diametru de 632 de milimetri. Pentru comunitatea care se roagă acum într-un paraclis format din patru containere, el nu va fi doar un obiect liturgic, ci un semn de continuitate, de așezare și de speranță.

În prezent, parohia are un clopot mic, primit cu recunoștință, dar cu un sunet care abia trece dincolo de curtea paraclisului. Îl aud mai ales cei din apropiere, cei care știu deja că există acolo un loc de rugăciune. Comunitatea însă crește, iar odată cu ea crește și nevoia unui glas care să ajungă mai departe, la casele oamenilor, peste drumuri, peste văi și peste zgomotul unei zone aflate în dezvoltare.

Cât costă clopotul pentru biserica din Valea Lupului – Uricani

Costul clopotului, împreună cu cumpăna și accesoriile necesare montării, este estimat la aproximativ 51.000 de lei. La această sumă se adaugă 600 de lei pentru transport. În total, comunitatea are nevoie de aproximativ 51.600 de lei pentru ca noul clopot să poată fi adus și instalat.

Raportat la greutatea sa, un kilogram de clopot înseamnă aproximativ 300 de lei. Campania propune astfel o imagine simplă și ușor de înțeles: fiecare donator poate contribui la unul sau mai multe kilograme de bronz, ori cu orice sumă îi este posibilă.

Clopotul va fi turnat din bronz de calitate, importat din Germania, astfel încât sunetul să fie limpede, puternic și durabil. Pentru o biserică aflată la început de drum, un astfel de clopot devine parte din memoria locului, nu doar din arhitectura lui.

„Pe vii îi chem, pe morți îi plâng, fulgerele frâng”

Clopotul are, în tradiția creștină, o încărcătură spirituală profundă. Una dintre vechile inscripții latine întâlnite pe clopotele bisericilor este „Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango”, adică „Pe vii îi chem, pe morți îi plâng, fulgerele frâng”.

Această formulare concentrează rostul clopotului în viața unei comunități. La sărbătoare, el vestește bucuria praznicului. În zile obișnuite, cheamă oamenii spre rugăciune și spre Sfântul Altar. În clipele de despărțire, dangătul său însoțește omul pe ultimul drum și adună comunitatea în jurul durerii unei familii.

Pentru locuitorii din Valea Lupului – Uricani, clopotul dorit acum va fi mai mult decât un sunet. Va fi semnul că o comunitate se așază, se adună și își construiește, pas cu pas, locul de rugăciune.

Cum pot fi făcute donațiile

Donațiile pentru clopotul Bisericii „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din Valea Lupului – Uricani pot fi făcute cu mențiunea „CLOPOT”.

Contribuțiile pot fi trimise pe site-ul www.fiideajutor.ro/doneaza, prin Donorbox, la adresa https://donorbox.org/doneaza-pentru-clopotul-bisericii-valea-lupului-uricani-iasi, sau prin transfer bancar în conturile Arhiepiscopiei Iașilor, deschise la UniCredit Iași.

Pentru donații în lei, contul este RO27 BACX 0000 0030 1057 8064. Pentru donații în euro, contul este RO70 BACX 0000 0030 1057 8066, iar pentru donații în dolari, contul este RO43 BACX 0000 0030 1057 8067.

Maura ANGHEL