Un copil din clasa a 5-a, bătut de tatăl unui coleg cu care avusese un conflict, în Vaslui: "I-o dat cu picioarele. L-a pus jos, nu mai avea băiatul aer"

"Plângeam şi nu ştiam cum să ajung mai repede la poliţie. Băiatul deja era vânăt la spate cum l-a bătut. I-o dat cu picioarele, l-au luat de gât prima dată. L-a pus jos, nu mai avea băiatul aer", a declarat Cecilia Obreja, mama copilului agresat. Un om în toată firea năpustit pe o mână de om. Bărbatul a venit la şcoală hotărât să-şi răzbune fiul. Să-i facă dreptate cu pumnul, după ce un alt coleg ar fi intrat cu el în conflict. Sub privirile speriate ale celorlalţi elevi, furia tatălui este greu de potolit.

Bărbatul a fost agresiv şi cu profesorii

"Domnul diriginte a intervenit doar verbal. A vrut să fie omul paşnic, deşi părintele a ridicat mâna şi asupra profesorului de educaţie fizică. Părintele, nepotolindu-se, domnul diriginte a fost nevoit să sune şi la 112", a declarat Liliana Mocanu, directorul şcolii gimnaziale. Tatăl care şi-a făcut singur dreptate a fost arestat. Mama băiatului bătut este hotărâtă să-şi apere fiul în instanţă.

"Cum de-o gândit de a dat în băiatul meu, eu merg în continuare înainte să-l usture şi pielea pe el. El trebuia să vina la mine la poartă, să mă întrebe are părinţi, are tată, are mamă?", a declarat Cecilia Obreja, mama copilului agresat. "El e cunoscut cu antecedente deja el execută o pedeapsă de 1 an şi 8 luni cu suspendare. E recunoscut în societate ca o persoană mai recalcitrantă, mai violentă", a declarat Cătălin Caleap, responsabil Asistență Socială. După bătaia primită, copilul de clasa a cincea a avut nevoie de două zile de îngrijiri medicale.