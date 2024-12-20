UN HUB MEDICAL ROPHARMA SE DEZVOLTĂ ÎN BUCȘINESCU

Medical Hub Ropharma, situată pe Strada Smârdan, reprezintă o soluție inovatoare pentru profesioniștii din domeniul sănătății care caută spații de achiziționat sau de închiriat pentru desfășurarea activităților medicale. Prin oferirea de spații personalizabile pentru cabinete, laboratoare, clinici și alte servicii din sfera medicală, Medical Hub Ropharma își propune să devină un punct de referință pentru comunitatea medicală din Iași și împrejurimi.

Medical Hub Ropharma, cu o suprafață utilă de 4500 m.p. și 80-100 locuri de parcare, pune la dispoziție spații pentru diverse activități din domeniul medicall, dar si pentru invatamantul privat.

Poziționat central în Iași, între Palas Mall și Iulius Mall, aproape de Centru Civic, Medical Hub Ropharma, beneficiază de acces rapid la principalele rute de transport public, precum și de proximitatea față de instituții de sănătate importante: Spitalul clinic de urgență ,,Prof. Dr. N. Oblu" Iași, Spitalul ,,Sf. Maria ” , Spitalul ,,Elena Doamna ” și de instituțiile de învățământ. Acest lucru facilitează colaborare eficientă între diferitele entități medicale din zonă, accesul pacienților și sporește vizibilitatea tuturor.

Oferta de spații destinate vânzării/închirierii poate fi consultata la: office.solutiiimobiliare@gmail.com; Telefon: 0752833337.