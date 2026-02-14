Un nou scandal lovește sistemul medical ieșean, după ce inspectorii de integritate au descoperit o diferență uriașă între veniturile oficiale și averea acumulată de un cunoscut medic oftalmolog. Cazul readuce în prim-plan problema transparenței în spitalele publice și ridică întrebări serioase despre modul în care sunt verificate veniturile celor aflați în funcții medicale de conducere.

Potrivit unui comunicat oficial transmis de Agenţia Naţională de Integritate, conf. univ. dr. Ion Cijevschi nu ar putea justifica o avere în valoare de 2.515.331 lei — echivalentul a aproximativ 554.000 de euro — raportată la veniturile realizate împreună cu familia în perioada exercitării funcției publice.

Inspectorii ANI au decis sesizarea Comisiei de cercetare a averilor de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, instituție care va analiza dacă diferența constatată poate fi explicată legal sau dacă se impune confiscarea unei părți din avere.

Conform procedurii, instanța va evalua documentele financiare, declarațiile de avere și eventualele justificări prezentate de medic. Decizia finală ar putea avea consecințe majore, inclusiv pierderea bunurilor considerate nejustificate.

Un nume cunoscut în medicina ieșeană

Ion Cijevschi a ocupat funcția de șef al Secției Clinice de Oftalmologie din cadrul Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi, fiind considerat ani la rând unul dintre medicii cunoscuți ai sistemului sanitar local. Tocmai această notorietate face ca dosarul să provoace reacții puternice în mediul medical.

Surse din sistem spun că ancheta a produs deja tensiuni în rândul personalului medical, într-un context în care imaginea spitalelor publice din Iași a fost afectată în ultimii ani de mai multe investigații privind integritatea unor cadre medicale.

Nu este prima dată când medicul apare în rapoartele ANI. În noiembrie 2020, inspectorii au stabilit că acesta s-a aflat în stare de incompatibilitate timp de peste trei ani, între noiembrie 2016 și ianuarie 2020, deoarece a exercitat simultan funcția publică și calitatea de administrator al unei societăți comerciale — situație interzisă de legislația privind conflictul de interese și incompatibilitățile.

Această nouă constatare amplifică suspiciunile privind modul în care au fost gestionate activitățile profesionale și financiare ale medicului în perioada în care ocupa o funcție publică importantă.

Un semnal de alarmă pentru sistem

Cazul reaprinde dezbaterea privind controlul real al averilor din sectorul medical, unde veniturile oficiale nu explică întotdeauna nivelul patrimoniilor declarate. Specialiștii în integritate susțin că astfel de verificări vor deveni tot mai frecvente, pe fondul presiunilor publice pentru transparență și responsabilitate.

Pentru opinia publică ieșeană, dosarul ridică o întrebare incomodă: câte situații similare rămân încă nedescoperite?

Deocamdată, medicul beneficiază de prezumția de legalitate a averii până la o decizie definitivă a instanței. Ancheta însă abia începe, iar verdictul Comisiei de cercetare a averilor ar putea deveni un precedent important pentru modul în care sunt analizate averile personalului medical din România. Carmen DEACONU