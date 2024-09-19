Un nou centru de asistență medico-socială va fi construit în județ

În cadrul ședinței extraordinare de îndată desfășurată în această săptămână, plenul Consiliul Județean a aprobat cu unanimitate de voturi depunerea de către Unitatea Medico-Socială Podu Iloaiei a cererii pentru finanțarea obiectivului de investiții „Construire clădire cu destinația de unitate de asistență medico-socială” și dotări.

Valoarea totală a proiectului este de 53 de milioane de lei, finanțarea urmând să fie asigurată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale (MMFPS) și din bugetul Consiliului Județeani. „La momentul actual, dotarea unităţii este minimală şi depăşită, făcând dificilă activitatea zilnică a personalului angajat care își desfaşoară activitatea în cadrul centrului, asigurarea de servicii medicale, servicii de îngrijire şi servicii sociale desfăşurându-se cu eforturi deosebite. Beneficiarii centrului au nevoie de îngrijiri de lungă durată, ceea ce înseamnă o provocare atât în ceea ce privește finanțarea, cât și adaptarea la oferta de servicii, îndeosebi cu privire la instituționalizarea pentru îngrijirile de lungă durată”, se arată în nota de fundamentare care a însoțit proiectul de hotărâre. „A fost și rămâne o prioritate să asigurăm servicii sociale de calitate persoanelor vulnerabile din județ. Atunci când vine vorba de sănătatea și securitatea seniorilor noștri, prin cele trei unități medico-sociale de la Podu Iloaiei, Răducăneni și Bivolari, ne îngrijim de bunăstarea lor pentru a le întoarce puțin din ceea ce au oferit ei comunității”, a spus, la finalul ședinței, președintele CJ, Costel Alexe.

Potrivit șefului județului, necesitatea cosntruirii unui nou sediu cu destinația de unitate medico-socială la Podu Iloaiei vine și ca urmare a deficitului major de locuri destinate persoanelor care au nevoie de sprijin și supraveghere medico-socială, dar și în urma solicitării reprezentanților Spitalului „Sf. Spiridon” de a fi sprijiniți pentru a putea soluționa cazurile în care bolnavii se află în situații de risc social, dar nu reprezintă urgenţe medico – chirurgicale care să necesite internarea și care supraaglomerează spațiile de cazare ale spitalului. Edi MACRI